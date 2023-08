Incendio impianto via E. Ferrari a Ciampino, la Sindaca in sopralluogo al mercato settimanale

Sopralluogo della Sindaca Emanuela Colella, insieme all’Assessore alle Attività Produttive Fabrizio Tulli, questa mattina al mercato settimanale del mercoledì, presso il presidio fisso della Protezione civile, per incontrare i cittadini e verificare lo svolgimento delle attività in sicurezza visto l’incendio che nella giornata di sabato ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000.

Presente come di consueto il Comando Mobile della Polizia locale, pronto a supportare i cittadini con informazioni puntuali.

“Continua il nostro impegno capillare sul territorio – sottolinea la Prima Cittadina – per verificare la sicurezza dei cittadini. Il mercato odierno si è svolto in piena sicurezza, grazie anche alla presenza degli agenti della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile, sempre in prima linea in caso di emergenza. Abbiamo fatto visita agli operatori presenti cercando di supportarli nelle operazioni più corrette anche per la pulizia di fine giornata. Abbiamo informato i cittadini presenti di quanto stiamo mettendo in campo, ricordando le prescrizioni fornite da ASL in caso di fumo o odore intenso. Invito tutti a seguire i canali ufficiali per restare sempre aggiornati”.

Sul sito istituzionale è stata creata una sezione ad hoc con aggiornamenti in tempo reale.