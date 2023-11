Incendi, Totaro (Nespresso): “A Gratteri per rigenerare la zona dopo le devastazioni”

(Adnkronos) – "E' un intervento molto importante perché per noi è un tassello fondamentale nel nostro progetto che dal 2020 portiamo avanti al fianco di Legambiente e AzzeroCO2 che è 'Le città che respirano', dove mettiamo sempre dei piccoli pezzettini per rendere l'Italia sempre più verde e rigenerare delle zone che possono essere aree urbane ma anche territori che possono essere stati colpiti, come Gratteri da calamità naturali". A dirlo è Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana, a Gratteri per la cerimonia dell'intervento di ripristino ambientale e sostegno con il progetto 'Le città che respirano' di Nespresso. "Qui abbiamo avuto un incendio davvero grave che ha devastato molte zone – dice ancora Totaro – e con l'intervento di oggi contiamo di contribuire a ripristinare la natura e mettere a dimora delle piante che costituiscono un punto di rinascita e di ripartenza per il territorio". "Insieme con questo progetto – dice – abbiamo messo a dimora in altre regioni d'Italia oltre 70 mila metri quadrati, un piccolo tassello per rendere l'Italia sempre più verde". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

