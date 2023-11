In quali città si beve il miglior caffè in Europa

Un po’ per tradizione, un po’ per la qualità della bevanda, in Italia bere il caffè è quasi una sorta di rito sacro, specialmente in alcune regioni. Detto questo, l’Europa, come svelato nell’interessante infografica di BetwayInsider, è un territorio estremamente ricco di nazioni in cui si beve tantissimo caffè. Proviamo a scoprire, grazie a questo approfondimento che ha trovato spazio sul blog del Betway Casino, quali sono le capitali europee dove è più diffuso il culto del caffè.

Le città europee con il più alto numero caffetterie pro capite

Dando uno sguardo a quelle che sono le città in Europa che detengono il più alto numero di caffetterie pro capite, un primo risultato viene subito in evidenza. Stiamo parlando del netto primato che si prende Atene. Nella capitale greca, infatti, c’è una media impressionante pari a una caffetteria quasi ogni 1000 abitanti.

Un rendimento pro capite davvero impressionante, soprattutto se si nota il distacco rispetto alla seconda città europea in questa particolare classifica. Stiamo parlando di Galway, dove si sono registrate 0,651 caffetterie pro capite, seguita da Manchester, con 0,582 caffetterie pro capite, ma anche Cork e Dublino, rispettivamente con 0,571 e 0,558 caffetterie a persona. Nelle prime dieci classificate non ci sono città italiane, ma dominano le città nel Nord Europa, visto che troviamo Liverpool, Glasgow e Reykjavik, ma anche Praga.

Caffetterie… a valanga!

Se abbiamo visto come diverse città in Europa si possono considerare come delle vere e proprie capitali del caffè, un aspetto molto peculiare da considerare è sicuramente legato anche al fatto di ospitare un buon numero di caffetterie. Ebbene, sotto questo aspetto, non c’è competizione: nessun’altra destinazione nel Vecchio Continente può contare un numero di caffetterie così alto come a Londra. Nella capitale inglese, infatti, si sono registrati ben 1570 bar complessivamente situati sul suo territorio.

Subito alle spalle della metropoli inglese, ma chiaramente con un distacco veramente imponente, troviamo altre cinque città, le uniche che superano le 500 caffetterie totali in tutta Europa. Stiamo parlando di Berlino, con 688 caffetterie, Roma, con 624 caffetterie, Atene, con 623 caffetterie, Praga, con 523 caffetterie e Madrid, con 502 caffetterie.

Dove costa di meno il caffè in Europa?

Gustare un buon caffè è senz’altro motivo di grande appagamento, a maggior ragione però se il prezzo è decisamente contenuto. Dando uno sguardo alle principali città in Europa, va detto che il caffè che costa di meno si può gustare nella parte orientale del Vecchio Continente. Scendendo un po’ più nello specifico, si può apprezzare a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Qui, infatti, una tazzina di caffè ha un costo pari a 1,49 euro.

Poco più distanti altre due capitali europee, ovvero Tirana, in Albania, dove una tazza di caffè ha un costo pari solamente a 1,50 euro, mentre a Roma si arriva a 1,51 euro. Un po’ più staccate, invece, le capitali del Portogallo e della Slovenia. Se a Lisbona per una tazzina di caffè si spendono 1,89 euro, a Lubiana si arriva a pagare una tazzina di caffè anche 2 euro. Il prezzo sale oltre quest’ultima soglia in tutte le altre capitali europee.

Se volete scoprire quali sono le città in cui forse non conviene esattamente bere troppi caffè, troviamo prima di tutto Copenaghen. Nella capitale della Danimarca, infatti, gustare un caffè è senza dubbio piacevole, non però per le proprie finanze. Qui, infatti, una tazzina di caffè costa addirittura 5,71 euro. A seguire troviamo Berna, dove una tazza di caffè ha un costo pari a 4,9 euro, ma anche Reykjavik ed Helsinki, dove una tazza di caffè costa rispettivamente 4,47 e 4,34 euro.