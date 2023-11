Imprese, Acampora: “Da 10 anni vediamo valore economia spaziale e del mare”

(Adnkronos) – "Da dieci anni vediamo il valore dell'economia spaziale" e "dell'economia del mare" e "noi pubblichiamo un Rapporto arrivato all'11esima edizione". A dirlo è stato Giovanni Acampora, presidente Si.Camera e Assonautica Italiana, nel suo intervento al Forum 2023 "Space & Blue – l'Economia dello Spazio e del Mare: interconnessioni Made in Italy", che si svolge nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Acampora ha evidenziato fra l'alatro che "il mare e lo spazio" hanno un ruolo "nell'immaginario collettivo" fra i due settori "ci sono elementi di connessione" e "ci sono ritorni dallo spazio e dal mare che danno un contributo essenziale all'obbiettivo 14 dell'agenda 20230". Nel suo excursus il presidente Si.Camera e Assonautica Italiana ha anche indicato la necessità di "un contributo quotidiano di tutti per tutelare la salute del mare e scoprire nuovi mondi". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...