Impredo apre a LMDV Capital: nuova struttura finanziaria e piano industriale per diventare un gruppo EPC completo

IMPREDO S.p.A. conferma l’ingresso di LMDV Capital nel capitale della società, in

attuazione dell’accordo di finanziamento e investimento annunciato lo scorso 19 dicembre 2025.

L’operazione rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo e sostiene il piano di sviluppo industriale avviato

dalla società, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel settore delle costruzioni e accelerare il percorso di crescita.

L’obiettivo è accelerare l’evoluzione di IMPREDO verso un modello EPC (Engineering, Procurement &

Construction) capace di governare l’intera filiera del processo edilizio – dalla progettazione alla realizzazione

– integrando la tradizionale capacità esecutiva con una piattaforma dedicata allo sviluppo immobiliare

(Development). Il modello mira a integrare execution e creazione di valore nel tempo, ampliando il

posizionamento della società lungo la filiera del settore costruzioni.

L’ingresso del nuovo investitore si accompagna a un rafforzamento della governance, con l’obiettivo di

sostenere la crescita della società e garantire maggiore struttura nell’esecuzione del piano industriale. Il

Consiglio di Amministrazione si amplia infatti con l’ingresso dei vertici di LMDV Capital: Marco Talarico, CEO

del family office, assume la Presidenza di IMPREDO, mentre Alessandro Galleni entra nel CdA con

responsabilità di indirizzo su strategia e business development. Contestualmente, Daniele D’Orazio torna alla guida operativa della società nel ruolo di CEO, con il compito di attuare il piano industriale e accompagnare l’evoluzione organizzativa e produttiva del Gruppo, mantenendo il focus sull’efficienza operativa e sul consolidamento delle competenze chiave.

Nella visione della società, la nuova configurazione patrimoniale e organizzativa consente di accelerare lo

sviluppo lungo quattro direttrici operative: il potenziamento delle funzioni di Engineering e PMO per

migliorare la governance delle commesse in termini di tempi, costi, qualità e gestione del rischio; lo sviluppo

del Procurement per un maggiore controllo e standardizzazione della filiera e un potenziamento delle

performance dei fornitori; il rafforzamento della capacità esecutiva della Construction, con particolare

attenzione a delivery e marginalità; e la crescita della piattaforma Development, dove la forza dell’execution

interna rappresenta un fattore distintivo per ridurre il rischio, aumentare la certezza realizzativa e accelerare

la creazione di valore.

«Questa non è un’operazione di immagine ma una scelta industriale» dichiara Daniele D’Orazio, CEO di

Impredo S.p.A. «Stiamo costruendo una società più strutturata e più solida, capace di unire competenze

ingegneristiche, capacità realizzativa e sviluppo immobiliare. L’obiettivo è diventare un EPC completo, con una seconda anima sul Development».

L’operazione si accompagna anche a un impegno concreto sul fronte del capitale umano e della formazione

tecnica. In questo contesto, Leonardo Maria Del Vecchio, assume la Presidenza Onoraria del progetto “Mastri 4.0”, iniziativa dedicata alla formazione e alla valorizzazione delle competenze nel settore delle costruzioni, con l’obiettivo di rafforzare la cultura del “saper fare” e contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionalità tecniche per il settore.