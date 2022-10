Il Torino accoglie in casa l’Empoli con l’obiettivo di tornare alla vittoria

Nella giornata di domani all’ora di pranzo, il Torino di Ivan Juric, reduce da tre sconfitte consecutive, accoglierà allo Stadio Olimpico Grande Torino l’Empoli di Paolo Zanetti.

In conferenza stampa il tecnico croato, che per la prima volta dall’inizio della sua avventura in granata potrà contare su ogni singolo elemento della rosa a disposizione, si è lasciato andare a diverse interessanti dichiarazioni, che possono aiutare a delineare con più precisione quale potrebbe essere la probabile formazione granata.

In porta pochi dubbi, con Vanja che difenderà ancora i pali del Torino: in difesa Rodrìguez e Djidji potrebbero affiancare Schuurs, in ballottaggio con Buongiorno per un posto al centro della retroguardia granata. Sul difensore olandese Juric ha speso parole al miele, sottolineando comunque la sua necessità di migliorare sotto alcuni aspetti, tecnici e tattici.

A centrocampo il rientrante Vojvoda potrebbe tornare titolare a sinistra, mentre dalla parte opposta Lazaro sembra favorito su Singo: potrebbero completare il reparto Lukic e Ricci, appena recuperato da un importante infortunio. Sulla trequarti Mirančuk e Vlasic sembrano favoriti per un posto da titolare dietro l’unica punta Sanabria, in ballottaggio con Pellegri.

Ecco quindi la probabile formazione granata:

TORINO FC (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Schuurs, Rodrìguez ©; Vojvoda, Ricci, Lukic, Lazaro; Mirančuk, Vlasic; Sanabria. All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Radonjic, Linetty

Mi piace: Mi piace Caricamento...