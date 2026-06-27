Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Il sindaco Basso ha sposato il collega Bazzo, anche Mara Venier alla festa post nozze

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Oggi alle 17 il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, e quello della Lega di Carlino (Udine), Loris Bazzo, si sono sposati col rito dell’unione civile a Villa Cattaneo a Villanova di Pordenone. A officiare il rito civile il 90enne Alvaro Cardin, decano dei sindaci democristiani di Pordenone. Alla festa di matrimonio, organizzata nella tenuta agricola Valle Ca’ del Lovo a Carlino, sono attese oltre 500 persone tra parenti, amici e ospiti, tra questi è attesa anche Mara Venier.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Around The World, Expo Riva Schuh e Gardabags sulle rotte del business

27 Maggio 2026

BigMama, chi è la conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

1 Maggio 2026

Deputati sospesi a gennaio, scintille maggioranza-opposizione alla Camera. E Donzelli infiamma l’Aula

9 Aprile 2026

Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: “Ingiustizia”

15 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno