Il Rotary Club Costa Neroniana in prima linea nella maratona “Run Rome The Marathon 2024”

Domenica 17 Marzo, alla sua 29esima edizione, si è tenuta nella Capitale la maratona “Run Rome The Marathon 2024”. Oltre 40mila le persone che hanno partecipato anche alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

Tra questi più di 20 soci e amici del Rotary Club Costa Neroniana hanno camminato insieme per le vie della Città Eterna per il progetto “END POLIO NOW”, dedicato ad eradicare la poliomielite nei paesi meno agiati. Il Club ha però voluto partecipare attivamente anche alla staffetta con 4 motivati runner di Nettuno e Anzio che si sono distinti per essersi classificati tra i primi 30 su circa 700 partecipanti: Alessandro Sica , Stefano Castaldi , Alessandro Castaldi , Alessio Creo .

Per il Rotary Club Costa Neroniana l’occasione è stata doppiamente speciale, in quanto tutti i partecipanti hanno voluto personalizzare i propri pettorali in onore di un grande amico e runner venuto prematuramente a mancare a Dicembre, Carlo Pica, noto a molti come “Zio Carlo”. “È stato un modo non solo per ricordarlo, avrebbe infatti dovuto partecipare come runner a questa maratona, ma anche per sentirlo vicino ai nostri cuori ancora una volta” riporta la Presidentessa Tiziana Dell’Unto, che coglie l’occasione anche per ringraziare tutti i soci e i partecipanti per l’energia e la gioia che hanno mostrato.