Il principino George è cresciuto e ora è la fotocopia di papà William: le nuove foto

Il principino George, primogenito di Kate e William d’Inghilterra, è diventato la copia esatta di suo padre. Spuntano le nuove foto.

George è cresciuto e ora è una piccola copia del papà William. Il ragazzino ora ha 12 anni e si appresta a iniziare un lungo percorso di “training” per diventare il nuovo futuro Re. Presto non potrà più viaggiare in compagnia di padre e madre (secondo la regola reale, infatti, due eredi al trono non possono mai viaggiare insieme per problemi di sicurezza) e la sua vita quotidiana, al termine delle scuole, cambierà parecchio e potrebbe essere molto diversa – per certi versi – da quella dei suoi fratelli.

Di recente il piccolo Principe ha fatto la sua comparsa in pubblico in occasione dell’evento Together at Christmas, durante il quale sono state cantate le carole di Natale. Come ogni anno, l’evento è stato curato dalla Principessa Kate, che non manca mai a questa lieta e spensierata ricorrenza. I tre figli di Kate e William hanno subito attirato l’attenzione, ma è stato George a colpire parecchio per via della sua estrema somiglianza fisica al padre.

George sempre più simile al padre William: le foto lasciano tutti senza parole

Nelle foto scattate all’evento, è parso subito chiaro quanto George sia maturato negli ultimi mesi e oggi è davvero un piccolo uomo, la fotocopia di suo padre William. Il giovane è apparso vestito in modo molto elegante come i suoi fratelli, come sempre avviene durante le cerimonie pubbliche. Ha assistito in modo composto ai canti di Natale in compagnia del padre e della madre e ha poi fatto un giro della location lanciando sorrisi a fotografi e telecamere.

Pare che William e Kate stiano discutendo molto sul futuro del piccolo George in questi mesi. Secondo quanto rivelato dai tabloid britannici, William vorrebbe che il figlio il prossimo anno andasse all’Istituto Eton, dove lui stesso ha studiato. Un college esclusivo quanto prestigioso che lo porterebbe lontano dalla sua famiglia.

Proprio pr questo pare che Kate preferisca che George frequenti una scuola meno prestigiosa ma più vicina a Buckingham Palace in modo da non doversi separare da lui. E in questo modo il piccolo potrebbe continuare a vedere anche i fratelli a cui è molto legato. Eppure sembra che George voglia seguire le orme del padre e andare a Eton. Che stia già pensando seriamente al suo futuro da Re?