Il Pride a Cinecittà World: domenica 11 giugno il Parco Divertimenti di Roma si tinge di arcobaleno

Domenica 11 giugno a Cinecittà World si festeggia l’inclusività e il mondo LGBTQ+ in tutte le sue sfumature. Per la prima volta il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma ospita il Cinecittà World Pride, manifestazione organizzata con il patrocinio di Roma Pride e del Circolo Mario Mieli, per celebrare la settimana romana del pride: 16 ore di divertimento no-stop, con tantissime attività per tutti.

“Accogliamo con piacere la prima edizione del Cinecittà World Pride, un evento di celebrazione dell’uguaglianza, dell’amore e dell’inclusione – dichiara Stefano Cigarini Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – È un’occasione per promuovere la sensibilità collettiva del rispetto verso ogni essere umano”.

In un’atmosfera magica e più colorata che mai, il Cinecittà World Pride ospiterà DJ di fama nazionale ed internazionale, performer e atleti dalle 11 a notte fonda. Una domenica di musica, danza e voglia di divertirsi con le 40 attrazioni del Parco da provare anche dopo il tramonto.

Il palinsesto della giornata, che si snoda tra le 7 aree a tema del Parco (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World) include:

– Giochi e attività a cura dell’associazione FAMIGLIE ARCOBALENO

– SPLASH NIGHT POOL PARTY – Il mega pool Party LGBT ad Aqua World, dalle 19 alle 2 del mattino, con varie Guest STAR DJ, selezioni musicali house e tech house, animazione con vari artisti, performer e performance, proiezione ed effetti speciali.

– La CONTRAST NIGHT: 8 ore di musica Neorave e Techno, con DJ accompagnati dalla voce di Vergana, vocalist e performer di Bob Sinclair al Pacha di Ibiza, eclettiche drag queens, Gogo boys e Gogo girl.

– WHAT A DRAG! RECITAL IN TACCHI A SPILLO – esibizione di quattro tra le queen più amate d’Italia

– PURPLE HEARTS DANCERS Esibizioni della crew di ballerine dirette da Andrea Piscello. Infine l’inclusione si gioca anche in campo con A.S.D. LUPI ROMA, la squadra di calcio romana che veicola messaggi attraverso lo sport con tornei di calcio, mini challenge e calcio tennis.

Siamo lieti inoltre di ospitare l’intervento di Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli, in occasione della chiusura della settimana del Pride 2023: “Il Pride è impegno politico ma anche gioia, colore e divertimento; collaborare con Cinecittà World e festeggiare insieme, all’insegna dell’inclusività e dell’apertura, è un’opportunità molto importante per noi. Speriamo che tutte e tutti possano venire a festeggiare con noi in quest’atmosfera magica, dopo aver sfilato per le strade di Roma”.