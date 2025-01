Il Paradiso delle Signore, spoiler: tra Clara e Alfredo è finita

Le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso annunciano la fine della storia di Clara e Alfredo: ecco perché romperanno i due.

Davvero un rientro niente male dalla pausa dell’Epifania per Il Paradiso delle Signore che nella puntata di martedì 7 gennaio ha tenuto incollati al piccolo schermo 1 milione e 811 mila spettatori facendo registrare uno share pari al 19,2%. Il successo non cessa di arridere alla soap ambientata nella Milano di metà anni ’60.

Anche la finzione televisiva segue il nostro calendario (solo spostato all’indietro, nel 1966 per la precisione) e col nuovo anno tante cose sono successe al Paradiso. Tanto per cominciare Salvo e Elvira sono riusciti finalmente a sposarsi, riconciliandosi pienamente perfino con il signor Andrea, il padre della Venere che non aveva mai digerito quel matrimonio.

Un’altra coppia che sembra andare a gonfie vele è quella appena formata da Clara e Alfredo. Per fidanzarsi con il magazziniere la Venere con la passione del ciclismo ha rotto con l’affascinante allenatore francese Jerome. Ma nelle prossime puntate le anticipazioni parlano di una clamorosa rottura tra i due.

Il Paradiso delle Signore 9 spoiler: Clara e Alfredo si lasciano

Prima vera crisi in arrivo per Clara e Alfredo nelle puntate della settimana dal 20 al 24 gennaio. Tutto partirà dal comportamento poco cristallino di Perico che offrirà il suo aiuto a Irene, la sua ex finita nei guai con il fisco. Irene è stata ingannata da Lorenzo Crespi e si è ritrovata tra le mani una cartella esattoriale con delle tasse arretrate da pagare.

Credendo di firmare le carte per un viaggio, la capocommessa del Paradiso ha sottoscritto invece un contratto che la rendeva socia a metà di una società fittizia. Nel frattempo Lorenzo è sparito senza lasciare traccia e Irene è finita nel mirino del fisco, venuto da lei a chiederle di sborsare di lì a un mese una forte somma per saldare il debito con l’erario.

Irene sarà sul punto di cedere alla sconforto quando Alfredo si offrirà di aiutarla dandole il denaro necessario per pagare il suo debito. Le chiederà però di non dire nulla a Clara per non creare tensioni nel loro rapporto. Irene accetterà l’offerta e mentirà all’amica che tuttavia ha assistito alla scena dell’abbraccio inatteso tra lei e il suo fidanzato.

A quel punto Clara metterà alle strette Alfredo, che pure le ha organizzato una sorpresa per consegnarle l’anello di fidanzamento. La Venere chiederà spiegazioni a Perico per quanto accaduto con Irene. Alfredo finirà per confessare di aver saldato il debito della sua ex con il fisco. Sentendo di essere stata ingannata, Clara troncherà la storia d’amore nata da poche settimane. Ma sarà davvero finita tra i due?