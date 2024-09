Il ministro ucraino degli esteri Kuleba ha presentato le dimissioni

Mezzogiorno "Il cinema italiano è cambiato, mi sembra in difficoltà" VENEZIA (ITALPRESS) - "Il cinema italiano è cambiato: mi sembra in difficoltà nonostante le ottime produzioni, gli ottimi film e anche gli ottimi incassi. È tutto molto difficile per la macchina del cinema: per gli investimenti, per la produzione, per la promozione, è molto cambiato per il tempo in cui i film stanno in sala". […]

Mercato auto, battuta d'arresto ad agosto ROMA (ITALPRESS) - Battuta d’arresto per il mercato auto ad agosto. Secondo quanto rileva il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state immatricolate 69.121 vetture, ossia il 13,4% in meno rispetto all'anno precedente. I trasferimenti di proprietà hanno fatto registrare una diminuzione dell'1,8%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per l'80% le […]

Pnrr, allarme della Corte dei Conti Ue per ritardi ROMA (ITALPRESS) - Allarme della Corte dei Conti Ue sui ritardi nell'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza.Si procede "a rilento", il che implica che gli Stati membri "potrebbero non essere in grado diattingere aifondi o assorbirli per tempo", e quindi "non completare" le misure e le riforme previste entro il 2026,scadenza fissata per […]

Pil in crescita nel secondo trimestre ROMA (ITALPRESS) - Confermata la crescita del Prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre del 2024. Come previsto nelle stime preliminari dell'Istat, l'aumento congiunturale del Pil è dello 0,2%, quello su base annua è pari a un +0,9%. La crescita acquisita per l'anno in corso risulta dello 0,6%. L'aumento è dovuto in lieve parte alle […]