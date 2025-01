Il Miglior calciatore di sempre? Pelé aveva le idee chiare: no non è ne Maradona ne Messi, ecco di chi si tratta

Per Pelé il migliore di tutti i tempi non è né Messi né Maradona! Scopri il perchè proprio lui secondo la leggenda brasiliana.

Il dibattito su chi sia il miglior calciatore di tutti i tempi infiamma da decenni gli animi di appassionati e addetti ai lavori. Diego Armando Maradona e Lionel Messi, con le loro imprese leggendarie, si contendono spesso lo scettro, soprattutto dopo la recente vittoria di Messi ai Mondiali del 2022. Ma per Pelé, la leggenda brasiliana scomparsa nel 2022, il verdetto era chiaro e sorprendente: il migliore è stato Alfredo Di Stéfano.

Un’Investitura Inaspettata: Di Stéfano Meglio di Messi e Maradona

In un’intervista rilasciata al periodico La Vanguardia qualche anno prima della sua morte, Pelé espresse senza mezzi termini la sua preferenza: “Se io sono il ‘Re’, Messi da circa 15 anni è il principe del calcio. Non riesco a chiamarlo re semplicemente perché penso che il miglior calciatore della storia del calcio sia Alfredo Di Stéfano, che era più forte sia della Pulce che di Maradona”.

Di Stéfano, attaccante argentino naturalizzato spagnolo, ha fatto la storia del Real Madrid negli anni ’50 e ’60, vincendo, tra l’altro, cinque Coppe dei Campioni consecutive. Un giocatore completo, capace di segnare, creare gioco e guidare la squadra. Un’investitura, quella di Pelé, che suona quasi come una provocazione, vista la rivalità calcistica tra Brasile e Argentina, ma che testimonia l’immensa stima che “O Rei” nutriva per Di Stéfano.

Pelé e Maradona: una Rivalità Amichevole Condita da Frecciatine

Il rapporto tra Pelé e Maradona è sempre stato complesso, oscillando tra il rispetto reciproco e una sana rivalità, condita da qualche frecciatina. Ospite di Fabio Fazio, Pelé raccontò un aneddoto emblematico: “A volte ci incontravamo e, anche se non avevamo un’amicizia intima, scherzavamo sempre su chi fosse il migliore. Maradona mi diceva sempre ‘dicono che io sono migliore di te’, ma io gli dicevo ‘tu segni solo di sinistro, io invece segno di testa, di destro, di sinistro, in tutte le maniere'”. Un botta e risposta scherzoso che ben rappresenta la competizione tra due dei più grandi numeri 10 della storia.

Di Stéfano: un Campione Dimenticato?

La scelta di Di Stéfano come migliore di sempre, per quanto sorprendente, non è isolata. Molti esperti e addetti ai lavori, soprattutto tra i meno giovani, considerano l’ex fuoriclasse del Real Madrid un giocatore di un’altra categoria, un precursore del calcio moderno per la sua completezza tecnica e tattica. Eppure, il suo nome viene spesso dimenticato nelle discussioni sul GOAT (Greatest Of All Time), oscurato dalla fama planetaria di Pelé, Maradona e Messi.

Un Dibattito Destinato a Continuare

La dichiarazione di Pelé su Di Stéfano riaccende un dibattito che, probabilmente, non avrà mai fine. Chi è stato il migliore di tutti i tempi? Non esiste una risposta univoca. Ogni epoca ha i suoi campioni, e ogni appassionato ha le sue preferenze. Quello che è certo è che Pelé, Maradona, Messi e Di Stéfano hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio, regalando emozioni uniche a milioni di tifosi in tutto il mondo. E forse, in fondo, è questo che conta davvero.