Il Gruppo Arcese acquista il Nuovo eActros 600

(Adnkronos) – il Nuovo eActros 600 sta risquotendo successo e il gruppo Arcese ha scelto nuovamente i veicoli industriali Mercedes-Benz Trucks per l’elettrificazione della propria flotta. Si tratta di un veicolo idealto per effettuare viaggi regolari, con un’autonomia fino a 500 chilometri senza ricarica intermedia, su percorsi pianificabili in modo efficiente dal punto di vista energetico.

Maurizio Pompei, CEO di Daimler Truck Italia ha commentato: “All’interno del nostro

siamo fortemente incentrati su tecnologie prive di emissioni. E da qui a cinque anni avremo un portafoglio completo di prodotti neutrali in termini di Co2, con veicoli che spaziano dalla distribuzione pesante regionale fino al lungo raggio. Il fulcro della nostra filosofia per il trasporto a batteria sulle lunghe percorrenze consiste nell’offerta ai Clienti di un ecosistema, che comprende la tecnologia dei veicoli, la consulenza, l’infrastruttura di ricarica e l’assistenza. Entro il 2030 prevediamo che i nostri veicoli emission free rappresenteranno fino al 60% delle nostre vendite totali in Europa".



"Il Nuovo eActros 600, continua Pompei,

rappresenta il primo trattore a trazione elettrica a lungo raggio della Stella costruito in serie, abbiamo inaugurato una nuova era per un trasporto merci sostenibile. In questo contesto, siamo orgogliosi di poter contare sulla partnership con il Gruppo Arcese che ha confermato la sua preferenza ancora una volta per i nostri truck al fine di raggiungere l’obiettivo di abbassare l’impatto ambientale e di accompagnarci nel processo di rivoluzione energetica”.

