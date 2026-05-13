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Il caso Garlasco stasera a ‘Chi l’ha visto’: le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 13 maggio, torna in prima serata su Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ con Federica Sciarelli. La puntata sarà in diretta dai luoghi in cui è scomparsa Sonia Bottacchiari con i suoi due figli.  

Spazio poi al caso Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi: per la Procura il quadro accusatorio contro Sempio è solido, mentre per la difesa – che ha fatto fare anche una consulenza “personologica” per rispondere a quella del Racis – gli indizi sono stati cuciti addosso a Sempio per confezionare un mostro. Sempio avrebbe mentito per vent’anni? Tutte le novità in diretta. 

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: il giorno in cui avrebbero ingerito il veleno forse non è il 23 dicembre – come ipotizzato all’inizio – bensì il 24: e allora chi c’era in quella casa e chi avrebbe portato il veleno? La sostanza era in uno dei cibi preparati per la Vigilia? 

E poi, come sempre, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori. 

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