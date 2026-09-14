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Il Cagliari chiarisce il caso Maldini: “Test tossicologici negativi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Il Cagliari calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull’incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l’attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo e sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti.  

“Il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”, fa sapere il club sardo. 

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