Igt è ‘Top employer Italia’ per 2° anno consecutivo

(Adnkronos) – Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato e in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la prestigiosa certificazione Top Employers Italia, il riconoscimento che premia l’eccellenza delle politiche e strategie Hr delle aziende verso i propri dipendenti. Certificandosi Top Employer, Igt in Italia si posiziona tra le aziende leader dell’offerta Hr, raggiungendo sempre più elevati standard nelle proprie pratiche di gestione delle Risorse Umane volte a favorire il benessere delle persone, rendendo migliore l’ambiente e il mondo del lavoro. La certificazione Top Employers Italia, rilasciata dal Top Employers Institute, viene conferita, dopo un lungo processo di valutazione, alle aziende che raggiungono e soddisfano i livelli qualitativi richiesti dalla Hr Best Practice Survey. L’analisi ricopre sei macroaree in ambito Risorse umane e analizza in profondità venti diversi topic e rispettive Best Practice. Igt in Italia si è distinta in particolare nei seguenti ambiti: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity Inclusion e Well-being. “Ottenere la certificazione Top Employers Italia 2024 per il secondo anno consecutivo è un risultato significativo, che riflette l’eccellenza delle nostre condizioni di lavoro e il costante impegno nella valorizzazione e protezione delle nostre persone”, ha dichiarato Emanuela Corsi, Lottery Talent Inclusion director di Igt. “In Igt, in Italia e nel mondo, crediamo che la promozione del talento e delle capacità individuali, unita alla costruzione di una cultura rispettosa delle diversità e dell’equità, siano elementi che contribuiscano a creare un ambiente di lavoro inclusivo, partecipativo e sempre più gratificante, migliorando la qualità dell’esperienza lavorativa delle persone e favorendo la crescita dell’organizzazione”. Oltre che in Italia, il Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito Hr, ha riconosciuto la certificazione ad Igt anche negli Stati Uniti e in Canada, gli altri due Paesi dove il Gruppo è più presente, a riprova del fatto che Igt adotta un approccio people centric a livello globale. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...