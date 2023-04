I.S.Mu.L.T. 21 e 22 Aprile. La I.S.Mu.L.T. (Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons) progetta per lo studio e la cura delle Patologie dei Tessuti Muscolari, Legamentosi e Tendinei e sostiene e promuove tutte le iniziative scientifiche valorizzando l’approccio di nuove idee e esperienze multidisciplinari e multi professionali.

Gli studenti della Classe 3F dell’indirizzo biomedico del Liceo Enrico FERMI di Aversa (CE) hanno partecipato all’I.S.Mu.L.T. 21 e 22 Aprile 2023. Si è tenuto presso Il Centro Congressi dell’Hotel Ariston di Paestum, in provincia di Salerno, nei giorni 21 e 22 Aprile.

Il Liceo Scientifico Enrico FERMI di Aversa ha preso parte al Congresso Nazionale ISMULT nei giorni 21 e 22 Aprile a Paestum presentando l’esposizione di un lavoro scientifico. In contatto grandi eccellenze in campo scientifico, reso possibile dalla Dirigente scolastica Dottoressa Adriana MINCIONE con la collaborazione delle Professoresse Maria GALASSO, Daniela Di PALMA ed altri elementi della scuola. I ragazzi hanno quindi preso parte al convegno al Centro Congressi dell’Hotel Ariston, presentando l’interessante esposizione di un lavoro scientifico preparato dagli stessi. Presenti I medici Nicola MAFFULLI, direttore del convegno, e Francesco OLIVA. Si sono confrontati con ricercatori e specializzandi della facoltà di Medicina i relatori Attilio BARBATO, Maria COLELLA e Maria TIROZZI, premiati per The Best Poster dai luminari.

Nel Congress of Medicine tenutosi a Paestum c’è stata una relazione in lingua inglese “Posturology and Dance” in merito alla RPG (Riprogrammazione Posturale Globale associata alla danza classica). Presenti le Università La Sapienza di Roma e eCampus di Novedrate (CO).

La danza rappresenta ciò che nasce spontaneamente nella notte dei tempi insieme alla musica. Quella classica rappresenta una forma artistica di elevato livello. Necessarie e indispensabili doti Psichiche, Fisiche e Attitudinali: differenziandosi da ogni altra forma di movimento corporeo indica oggettivamente eleganza e armonia. La madre è la danza classica, alla base di tutte le altre forme di ballo artistico. Una disciplina che richiede dedizione e studio. Occorrono regole ben precise di movimenti, pose e combinazioni, necessarie a enfatizzare la precisione e linearità dell’esecuzione.

Queste sollecitazioni richiedono particolare e fondamentale attenzione alle superfici articolari in base alla conformazione corporea della ballerina. Si potrebbero verificare e caratterizzare delle limitazioni soggette a traumi, lesioni, ma soprattutto a scorretti atteggiamenti posturali.

La RPG “Riprogrammazione Posturale Globale” in alcuni soggetti con evidenti problematiche posturali o semplici atteggiamenti acquisiti quali scoliosi, lordosi, cifosi e simili può permetter un notevole beneficio. Indubbiamente a volte anche terapeutico.

Attraverso l’I.S.Mu.L.T. 21 e 22 Aprile, si è trattato quindi anche della “Riprogrammazione Posturale Globale”. Attraverso questa è possibile ottenere molteplici benefici.

Coordinazione. Miglioramento della postura statica e dinamica. Aumento della flessibilità ed estensione del movimento. Aumento della forza e resistenza muscolare. Scioltezza e fluidità nel movimento. Controllo del baricentro. Prevenzione di eventuali problematiche della colonna. Rafforzamento del tronco. Sviluppo dell’equilibrio muscolare. Controllo maggiore dell’efficacia della respirazione. Miglioramento della capacità di precisione, adattamento e percezione. Crescita dell’autostima e conoscenza del proprio corpo. Aumento del controllo e della concentrazione mentale. Miglioramento della connessione mente-corpo.

Il “posturologo” parallelamente compie una valutazione funzionale globale dei recettori della postura e dell’equilibrio posturale nel suo insieme. L’intervento si basa su una valutazione sia di tipo clinico sia di tipo strumentale con l’utilizzo di specifiche apparecchiature come la Stabilometria Statica Computerizzata o la Pedana Stabilometrica. Permettono una corretta stabilometria utilizzando anche test specifici.

Grazie agli allievi ed agli elementi della scuola si è realizzato un incontro sinergico utile ad una VERA formazione professionale per gli allievi. La Dirigente scolastica, i Professori, soprattutto gli studenti e gli elementi della scuola, hanno trovato, come ogni anno, il coraggio di rimettersi in gioco. Non è poco ma il successo conquistato ha un piacevole sapore speciale: quello del coraggio.

