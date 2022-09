I RAGAZZI DEL LICEO “CHRIS CAPPELL” DI ANZIO INVITATI SPECIALI AL “FAIR PLAY for LIFE” 2022

Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play ha stabilito di assegnare eccezionalmente, in questa prima edizione di “FAIR PLAY for LIFE” , due ulteriori riconoscimenti oltre quelli previsti dalla scaletta: vanno a Fondazione Christian Cappelluti ONLUS e al Liceo Chris Cappell College (Liceo Classico, Liceo Musicale e Liceo delle Scienze Umane) di Anzio.

I coniugi Cappelluti, attraverso la Fondazione Christian Cappelluti ONLUS, che ha sede all’interno del Liceo, sostengono le iniziative della scuola e promuovono eventi culturali.

Il Comitato ha deciso di invitare ad assistere alla manifestazione

sia un delegato della Fondazione che una nutrita rappresentanza del College,

e ha deciso di sottolinearne con un premio cadauno i meriti di eccellenza, opportunità offerte e valori etici trasmessi a tanti ragazzi di nuove generazioni.

La scuola, inaugurata nel 2002, è una delle strutture scolastiche pubbliche più all’avanguardia del nostro Paese e anche in Europa.

Un luogo da “vivere“.

La Fondazione Christian Cappelluti ONLUS è dedicata ad un giovane musicista di grande talento che riteneva possibile rendere il mondo migliore. Quando giovanissimo mori, la tragedia di questa perdita segnò l’inizio di una conversione degli eventi, di una storia nuova e generosa. Quella che possiamo raccontare oggi è anche la storia di come la Grazia abbia aiutato i genitori a trasformare il loro dolore in un’occasione di apertura amorevole agli altri.

CHI ERA CHRISTIAN

Christian Cappelluti nasce a Roma il 17 agosto 1975. Inizia la carriera di cantautore a soli 12 anni arrangiando e registrando i propri pezzi con un sistema multitraccia. Dopo il Liceo all’Istituto Massimo di Roma (EUR) si iscrive alla prestigiosa Wake Forest University nel North Carolina, dove segue corsi di Business e di Musica. A 21 anni si laurea “Summa cum Laude”.

Avvia intanto una collaborazione con Mina come compositore, arrangiatore e strumentista nel CD “Pappa di Latte” uscito nel ’95. Prende contatti con Kashif, il maggior produttore musicale californiano e viene presentato da Billboard Magazine e Music Biz, le più note riviste musicali negli Stati Uniti.

Firma il suo primo contratto con l’Avv. Owen Sloan di Los Angeles, una delle personalità più

influenti nel mondo musicale, con il nome d’arte Chris Cappell.

Due mesi dopo, il giorno 9 agosto 1998, muore in Scozia per una rarissima forma di emopatia.

Chris non ha ancora 23 anni.

OPERA IN QUATTRO CONTINENTI

Seguendo quelli che erano gli ideali e le passioni di Christian, la Fondazione si è data finalità

benefiche da perseguire con la promozione, la diffusione e la crescita culturale, creativa e sociale dei giovani. È rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociale o familiari. La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere l’organizzazione di convegni, seminari, concorsi letterari e musicali, la presentazione di libri e l’organizzazione di concerti. Promuove inoltre l’erogazione di borse di studio per giovani talenti in campo musicale e letterario.

Le sue attività sono diffuse in ben quattro Continenti: Europa, America, Asia e Africa.

INVITATI SPECIALI AL “FAIR PLAY for LIFE” ed. 2022

“FAIR PLAY for LIFE” è una iniziativa con un particolare sguardo ai giovani.

