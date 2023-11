I prezzi benzina e diesel di oggi in Italia, la media

(Adnkronos) – Nuovi ribassi si registrano sui listini dei prezzi consigliati di benzina e diesel dei maggiori marchi, mentre restano invariate le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, fatta eccezione per il forte rialzo del Gnl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,860, pompe bianche 1,855), diesel self service a 1,851 euro/litro (invariato, compagnie 1,853, pompe bianche 1,847). Benzina servito a 1,999 euro/litro (invariato, compagnie 2,038, pompe bianche 1,919), diesel servito a 1,991 euro/litro (invariato, compagnie 2,030, pompe bianche 1,910). Gpl servito a 0,721 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 0,730, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,452 euro/kg (+1, compagnie 1,458, pompe bianche 1,447), Gnl 1,388 euro/kg (+12, compagnie 1,386 euro/kg, pompe bianche 1,389 euro/kg). Secondo i prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,946 euro/litro (servito 2,209), gasolio self service 1,938 euro/litro (servito 2,207), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

