I bianconeri riprendono i 15 punti di penalizzazione. Abbiamo l’onore di intervistare Valerio Pavesi, telecronista sportivo.

“La Juventus, ha giocato molti match con handicap dovuti alla penalizzazione sulle plusvalenze di -15 punti. Ora li hanno ridati, qual è la tua opinione?”” ” Ma sicuramente la juve si è tolta un bel groppone di dosso e, prima della penalizzazione avevano inflitto -9, poi, improvvisamente -15. “.

” Abbiamo riavuto in punti tolti, momentanei. Credi che la UEFA non si esponga, intervenga a seconda di come andrà definitivamente, o comunque in ogni caso? ” Gravina e Ceferin, ormai alleati faranno di tutto per non far partecipare la juve alle coppe, io credo che vincendo EL per loro potrebbe essere un ostacolo”

” Siamo in semifinale di EL con un gioco troppo guardingo ma, il gioco di Allegri è codesto di Horto muso…” ” Si, la semifinale contro il Siviglia tra l’altro vincitrice contro di noi tempo fà. Eravamo ansiosi, praticamente, per 2 giorni fino alla sentenza. La sentenza ha forse contribuito a far pesar di meno la partita. Poi arrivata la buona notizia e tutto si è ristabilito”.

” In campionato la squadra affronterà il Napoli domenica. Vincerà ancora la formazione partenopea?” “Non credo che il Napoli giochi una partita simile a quella dell’andata, ormai, hanno raggiunto il loro obbiettivo, sono demotivati per via della eliminazione dalla Champions e poi con un Osimhen a mezzo servizio il georgiano perde qualcosa in attacco. Il gioco della juve non cambia”.

Ringraziamo Valerio Pavesi, che ci ha concesso questa breve intervista.

“Grazie Valerio a risentirci!” ” Certo! È stato un piacere”.