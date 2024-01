Honor Magic 6 Lite disponibile, smartphone budget con super batteria

(Adnkronos) – Honor Magic 6 Lite è un telefono che si distingue per il suo ampio schermo AMOLED di 6,78 pollici, con una risoluzione di 1.5K+ (2.652 x 1200 pixel), una profondità di colore di 10 bit e un refresh rate di 120 Hz. Questo display è salvaguardato da un innovativo sistema di tripla protezione che rinforza il display, il telaio e gli scomparti interni, proteggendo il dispositivo in caso di cadute. Un pratico lettore di impronte digitali è situato sul lato del telefono, le cui dimensioni sono 163,6 x 75,5 x 7,98 mm, con un peso di circa 185 grammi. Sotto il cofano, Honor Magic 6 Lite vanta lo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, un chipset octa-core a 4 nm che raggiunge una frequenza massima di 2,2 GHz. È supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono offre anche un ulteriore vantaggio grazie al supporto alla Virtual RAM, che aggiunge altri 8 GB di RAM virtuali. L'autonomia, davvero notevole, è garantita da una batteria da 5.300 mAh, con capacità di ricarica rapida cablata a 35W. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e NFC per i pagamenti. Il reparto fotografico è composto da un triplo modulo da 108 + 5 + 2 MP con aperture di f/1.75-2.2-2.4, ultra-wide e obiettivo macro. Per i selfie, c'è una camera frontale da 16 MP (f/2.45) alloggiata nel foro centrale. Il sistema operativo è il MagicOS 7.2, un'interfaccia proprietaria basata su Android 13. In Italia, il prezzo di Honor Magic 6 Lite è di 349 euro —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

