“Ho un tumore”: drammatica scoperta per l’ex Uomini e Donne, ecco come sta

Un ex protagonista di Uomini e Donne confessa di avere un tumore: ecco come sta dopo la drammatica scoperta.

Una diagnosi durissima è arrivata nella vita di un ex protagonista di Uomini e Donne che, dopo aver avuto qualche problema di salute, si è sottoposto ad una serie di controlli medici che hanno portato ad una scoperta pesante. Negli scorsi giorni, attraverso una serie di storie sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato ai followers di essere ricoverato in ospedale.

In una prima storia Instagram, l’ex Uomini e Donne ha raccontato di aver scoperto di avere un piccolo problema allo stomaco senza svelare, tuttavia, la natura del problema stesso. Oggi, tuttavia, è arrivata la diagnosi che l’ex corteggiatore non avrebbe mai ricevuto ma di fronte alla quale ha deciso di rialzarsi per cominciare a combattere.

Chi è l’ex Uomini e Donne che ha un tumore