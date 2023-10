“Heartbreak Highway”: in uscita il nuovo singolo dei Fifth Town

Dal 27 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Heartbreak Highway”, il nuovo singolo dei Fifth Town.

“Heartbreak Highway” è un brano incentrato su un’immagine ben precisa: un’autostrada immersa nella notte, percorsa senza meta da una ragazza afflitta da una delusione amorosa. Il personaggio tenta invano di fuggire e dimenticare il dolore, finendo per fermarsi in un motel, dove passerà la notte.

Il pezzo composto e scritto dai Fifth Town è estratto dal loro EP che uscirà nei prossimi mesi. Il lavoro è il risultato di diverse influenze musicali, tra le quali si distinguono il British Rock e l’alternative, un mix caratteristico della band. In aggiunta alla loro impronta di base, in questo progetto è possibile notare una sperimentazione nei suoni, come la scelta dei synth e gli effetti della chitarra, dando al tutto un’atmosfera tetra.

Spiega Alex Verna, cantante e chitarrista dei Fifth Town a proposito del brano: “Heartbreak Highway è una canzone molto emotiva, riesce a colpirti non solo per la musica, ma anche per il significato che porta con sé, ovvero di non lasciare che qualcosa di triste ti trasporti nell’oblio più profondo.

Inoltre, ha il compito importante di aprire un nuovo capitolo per la band e credo che questo brano rappresenti il modo migliore per farlo”.

Il videoclip di “Heartbreak Highway” mostra diversi attimi della band forlivese, molti tra questi sono stati ripresi durante le registrazioni dell’EP presso lo Studio 2 a Padova. Alcune scene invece catturano momenti prima di concerti, altre di svago, creando un’atmosfera più intima e personale. Con le sue riprese dal gusto vintage, caldo, malinconico, il video porta lo spettatore direttamente nella dimensione dei Fifth Town, con immagini che rimandano al messaggio chiave della canzone.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TvntgwyTATI

Biografia

Nasce nel 2019, in un garage del piccolo sobborgo di Pievequinta a Forlì (da cui il nome del gruppo), la band Fifth Town. La formazione, attualmente un power trio, è composta da Alessandro Verna (cantante e chitarrista, in arte Alex Verna), Alberto Vucossa (batterista, detto Bebo) e Alessandro Vucossa (bassista, alias Vuk). Tutti e tre hanno da sempre coltivato una passione per il classic rock inglese, che, insieme al rock alternativo, è la loro principale fonte di ispirazione.

La loro musica è caratterizzata da una forte vena malinconica, e dall’amore per il triste e mesto blues, che emerge soprattutto nei testi. E, alla stregua di un profumo, con le sue note di testa più volatili, allo stesso modo nella musica dei Fifth Town si possono apprezzare anche leggeri rimandi al più caldo e avvolgente soul. Nonostante ciò, il gruppo non è rimasto radicato al passato, anzi, ha unito il suono più crudo e selvaggio delle valvole a quello più preciso e ricercato del digitale, ottenendo un sound moderno e interessante.

I Fifth Town stanno per lanciare il loro primo EP, da cui è estratto il singolo “Heartbreak Highway”, registrato presso lo Studio 2 a Padova, dove hanno inciso anche artisti di grosso calibro.

Il gruppo si avvale della collaborazione con il produttore Cristopher Bacco, già noto in Italia e all’estero per le produzioni presso gli Abbey Road Studios, e con il quale sta prendendo vita un prezioso progetto musicale.

La band ha partecipato a XFactor 2023, ricavandone da essa una grande opportunità di crescita personale e di carriera, soprattutto per quanto riguarda la risposta del pubblico molto positiva e calorosa colma di applausi e standing ovation.

Instagram | Facebook | YouTube | Spotify