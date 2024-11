Harry e Meghan pronti al lancio nel vuoto: l’ultimo (grande) tentativo di far pace con i Royal

Harry e Meghan sembrano essere pronti a fare un grande passo per riavvicinarsi alla Royal Family. E avrebbero un piano specifico.

Harry e Meghan non demordono, almeno così dicono i media oltremanica. Dopo aver causato tanto dolore alla Royal Family ora i due Duchi di Sussex vogliono (pare) fare retromarcia. Soprattutto Harry avvertirebbe forti sensi di colpa per le dichiarazioni forti e intime fatte nel libro autobiografico Spare, nel quale non ha avuto remore a infangare la reputazione di tutti i suoi familiari, dal padre Carlo alla cognata Kate.

Recentemente il Principe ribelle avrebbe addirittura rinunciato alla promozione del suo libro in versione tascabile (che infatti non ha venduto molto) per cercare – si dice – di non “girare il coltello nella piaga”. Ma ora avrebbe fatto, insieme a Meghan, un passo decisamente più grande e importante per far capire ai Royal la sua intenzione di ricucire lo strappo.

Harry e il grande passo verso i Royal: cosa dicono oltremanica

Secondo l’esperta reale Jennie Bond, il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero comprato una casa in Portogallo proprio per far capire ai Royal di voler tornare, pian piano, in UK e ai loro compiti reali. “Non può che essere positivo per i bambini mescolarsi con almeno alcuni dei loro cugini reali. Quanto sarà curioso e triste per Archie e Lilibet se cresceranno sapendo di far parte di una delle famiglie più famose al mondo”, ha dichiarato Bond a OK!.

Insomma, pare che la scelta di riavvicinarsi alla Famiglia Reale sia stata fatta anche e soprattutto per permettere ad Archie e Lilibet, i due figli di Harry e Meghan, di conoscere meglio i loro cuginetti e non crescere “isolati” senza conoscere le proprie origini. La volontà di portarli più vicini al mondo reale sarebbe soprattutto di Harry, il quale ha sempre vissuto con un certo rammarico (si dice) il fatto di essersi trasferito così lontano dal Paese che ama e in cui è cresciuto.

E adesso si ipotizza anche che i Sussex stiano cercando di farsi invitare dai Reali inglesi a Sandringham per Natale. Dopotutto, i due mancano da casa ormai da tanti anni e non hanno più passato le feste natalizie insieme alla Royal Family dopo il trasferimento negli USA.

Sebbene Meghan non sia molto felice di tornare nel Paese che non l’ha di certo accolta a braccia aperte, sarebbe felice di fare un passo indietro per i figli e il marito e concedere loro questa reunion tanto desiderata. Staremo a vedere cosa decideranno di fare a Buckingham Palace…