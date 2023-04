Guidonia Montecelio: raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade, incontro con gli operatori della Tekneko

Presso la sede della Tekneko, a Guidonia Montecelio, ieri mattina si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, i responsabili della Società e i dipendenti. Si è discusso dei livelli di pulizia e decoro che la Città deve avere e che ancora non ha, pur riconoscendo un miglioramento nell’erogazione del servizio.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per individuare le iniziative volte a migliorare, complessivamente, la qualità del servizio e le condizioni di lavoro degli operatori ecologici.

“Ho voluto incontrare gli operatori che quotidianamente si adoperano per mantenere pulita e decorosa la nostra Città – spiega il sindaco Mauro Lombardo -, così come fatto nei mesi precedenti con il personale di ogni Area del Municipio, perché, anche se dipendenti di una società privata, svolgono un servizio essenziale per la comunità e rappresentano l’Amministrazione.

Abbiamo condiviso l’importanza di collaborare in maniera ancora più proficua e di creare una maggiore sinergia operativa per migliorare le attività svolte attraverso la soluzione di alcune problematiche tecniche e organizzative. L’obiettivo finale è quello di efficientare il processo di raccolta dei rifiuti”.

“Come Amministrazione comunale ci siamo dati, da subito, l’obiettivo di avere una Città ancora più pulita – sottolinea l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis -. Un obiettivo raggiungibile, che presuppone l’impegno di tutti: Comune, Tekneko, cittadini. Ognuno è chiamato a fare la sua parte per rendere più accogliente Guidonia Montecelio. Da segnalare, inoltre, la continua attività di prevenzione e repressione svolta per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle aree e negli spazi pubblici. Una maleducazione ambientale che non siamo disponibili a tollerare. Abbiamo, infatti, aumentato i controlli sul territorio per individuare e sanzionare i soggetti che se ne rendono responsabili”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet