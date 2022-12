Guidonia Montecelio: Manutenzione straordinaria a Colleverde e Marco Simone, lavori per 400 mila euro

A seguito del recupero di risorse economiche pubbliche è stato possibile deliberare nuovi interventi di manutenzione straordinaria a Colleverde e Marco Simone che interesseranno, in particolare, alcune strade di accesso ai plessi scolastici.

Nel dettaglio: a Marco Simone i lavori riguarderanno il rifacimento del manto stradale in via Appiano, via Floro e parte di via Eutropio. A Colleverde, invece, oltre al manto stradale si interverrà anche sui marciapiedi di via Monte Bianco, via Monte Gran Paradiso e parte di via Monte Grappa.

Gli interventi saranno inseriti nel prossimo Piano Triennale delle opere pubbliche e i cantieri prenderanno il via entro la tarda primavera del prossimo anno. L’importo totale stanziato, con la delibera di Giunta approvata nella giornata odierna, è di 400 mila euro.

“Superando le attuali ristrettezze del Bilancio 2022 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – siamo riusciti a recuperare somme che abbiamo impegnato per lavori necessari e da tempo attesi dai cittadini residenti in queste circoscrizioni. I fondi arrivano da quattro mutui accesi negli ultimi dieci anni da precedenti Amministrazioni comunali con Cassa Depositi e Prestiti ma che non erano stati incassati per intero. Non si tratta di nuovi mutui e, per questo, le rate di ammortamento che stiamo pagando non subiranno alcun incremento. E’ stato il sindaco Mauro Lombardo a individuare e recuperare questi fondi, che erano fermi e inutilizzati, all’esito di una verifica condotta con i responsabili dell’Istituto di Credito pubblico. Oltre a garantire, per quanto possibile, l’esecuzione della manutenzione ordinaria in tutto il territorio, l’Amministrazione è attenta a cogliere ogni opportunità per garantire anche interventi di manutenzione straordinaria. Dopo i lavori eseguiti nei giorni scorsi a Collefiorito e Setteville, quindi, quanto prima sarà la volta di Colleverde e Marco Simone”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...