Guidonia Montecelio: costituito il Tavolo permanente dei Giovani con l’Amministrazione comunale e i rappresentanti degli Istituti Superiori

Con il primo incontro tra l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e i rappresentanti degli istituti superiori della Città, che si è svolto giovedì scorso, ha preso il via il Tavolo permanente dei Giovani, organismo ideato dal sindaco Mauro Lombardo e dall’assessore con delega alle Politiche Giovanili Michela Pauselli, con l’obiettivo di instaurare un confronto e un dialogo continuo tra il Comune e i giovani del territorio.

“Ritengo necessario restituire centralità ai giovani studenti in quanto portatori di specifiche istanze – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Michela Pauselli -. Troppo spesso il loro punto di vista non viene tenuto nella giusta considerazione. Siamo soddisfatti di questo primo incontro, in cui abbiamo avuto modo di conoscerci e di presentare l’iniziativa e sono felice di aver registrato un grande entusiasmo da parte di tutti i rappresentanti d’istituto”.

Il Tavolo permanente di confronto, d’ora in avanti, si riunirà almeno tre volte durante l’anno scolastico: dopo il rinnovo dei Consigli d’istituto, alla fine del primo quadrimestre e alla fine dei corsi per una verifica degli impegni assunti.

“L’iniziativa – sottolinea il sindaco Mauro Lombardo – rappresenta per l’Amministrazione comunale un’occasione per l’avvio di un confronto con una componente importante della nostra Comunità. Ascoltare gli studenti e ragionare con loro di scuola e di territorio sarà utile per molti aspetti e costituirà un tassello del nostro impegno a pianificare il nostro sviluppo attraverso il bilancio partecipato”

“Siamo davvero entusiasti di essere stati contattati per quest’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, la quale ha ritenuto importante ascoltare la voce dei giovani cittadini. Speriamo che questi incontri possano arricchire ulteriormente le idee e le iniziative dell’Amministrazione per poter lasciare e dare qualcosa a tutti i giovani del territorio” hanno spiegato i rappresentanti dei quattro istituti coinvolti: Sperandio Damiano, Novelli Luca, Antonini Chiara e Grasso Giorgia Sofia dell’I.I.S. Via Roma 298; Radu Andrei Prodan, Roberto Calì, Emanuele Lemma e Andrea Ficorilli dell’I.T.T.S A.Volta; Carola Ciniglio, Fornari Ishak Kosay, Di Nardo Michele e Brugnoli Desire dell’Orazio Olivieri.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet