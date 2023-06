Guidonia Montecelio: Colleverde, inaugurato l’asilo nido comunale

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Colleverde. Dopo più di dieci anni dalla prima progettazione da parte della Regione Lazio, che ha realizzato l’opera, questa importante struttura pubblica è stata completata e aperta.

L’asilo, che ospita già i primi bambini, è finalmente fruibile dalla Comunità grazie agli interventi realizzati dal Settore Lavori Pubblici per la messa in sicurezza dell’area esterna e a una gestione sperimentale, recentemente affidata fino al 31 agosto, che ha consentito l’avvio del servizio in attesa degli ultimi passaggi della gara di appalto per l’assegnazione pluriennale.

“Proviamo una grande gioia per questa inaugurazione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Rossi – che aggiunge un servizio essenziale a questa circoscrizione. Ogni occasione di promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia va colta, così come ogni possibilità di potenziare i nostri servizi sociali. Dietro questa apertura c’è stato un grande lavoro degli uffici, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’impegno profuso”.

“Abbiamo dovuto correre dopo anni di lungaggini – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti – perché il 30 giugno, in caso di non ultimazione dei lavori, avremmo perso il finanziamento regionale. Dopo il danno dell’enorme ritardo non potevamo accettare anche una beffa così grave”.

“Questa opera pubblica e il nuovo servizio di asilo nido per i cittadini di Colleverde è importante ed è un risultato incoraggiante – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo – ma il lavoro che resta da fare per la nostra Città è ancora tantissimo”.