Guidonia Montecelio: al via la bonifica di una grande discarica abusiva nelle campagne della Città

Sono cominciati due giorni fa i lavori di bonifica di una grande discarica abusiva nelle campagne di Guidonia Montecelio.

In via di Formello i gestori del fondo hanno avviato gli interventi per la rimozione di diversi cumuli di rifiuti come disposto in un’apposita ordinanza dal sindaco Mauro Lombardo a seguito dell’intervento della Procura di Tivoli che aveva sequestrato l’area dopo la denuncia di un ispettore ambientale dell’associazione Fedra ai Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio.

“Una discarica come questa rappresentava un pericolo per la salute delle persone e per l’ambiente – spiega l’assessore all’Ambiente, Paola De Dominicis -, era importante avviare quanto prima la rimozione di quei rifiuti. Non è più tollerabile il fenomeno delle discariche abusive. Contrastare questi reati rappresenta per l’Amministrazione un punto fermo. I maggiori controlli sul territorio effettuati dalla polizia locale, dalle guardie ambientali e dalle forze dell’ordine, che ringrazio per l’encomiabile lavoro, stanno dando i risultati sperati. C’è ancora molto da fare, purtroppo questo fenomeno è diffuso e il territorio da presidiare è vasto, ma continueremo a mantenere alta l’attenzione”.

“Questa discarica è bonificata a spese dei trasgressori che sono stati individuati e denunciati – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo -. La circostanza non è di poca rilevanza visto che l’intervento, si stima, costerà oltre 30 mila euro che questa volta, per fortuna, non dovranno pagare i cittadini”.

