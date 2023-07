Guidonia: il Fairylands Festival torna in Città

Dopo cinque anni dall’ultima edizione, il Fairylands Festival, una delle più note e importanti manifestazioni di musica e cultura celtica, fa ritorno a Guidonia Montecelio. L’appuntamento, che attirava decine di migliaia di persone in città, riprende vita anche grazie al contributo del Comune.

“Il Fairylands Festival, nelle ultime edizioni, riusciva ad autofinanziarsi, ma ora, dopo la prolungata inattività, è stato necessario un significativo supporto pubblico – commenta il sindaco Mauro Lombardo -. Per la vita culturale ed economica della nostra Città questo festival rappresenta un’occasione unica non solo per l’aggregazione e la socialità ma anche per l’indotto che negli anni è stato capace di generare. È diventato un evento tradizionale per Guidonia Montecelio e ha contribuito a far conoscere il nome della Città in tutta Italia. Per la nostra Amministrazione, il ritorno del Fairylands era addirittura un punto del programma, per la verità proposto anche da altri candidati durante la campagna elettorale. Siamo felici di questo risultato sperando che questa edizione del Festival sia all’altezza di quelle del passato”.

L’Amministrazione ha deciso di cofinanziare questa edizione con un contributo pubblico di 40 mila euro. “Lo scorso autunno abbiamo partecipato a un bando regionale finalizzato alla promozione di eventi culturali e musicali – aggiunge Lombardo -. Abbiamo richiesto 30 mila euro alla Regione ma sfortunatamente la commissione regionale che deve assegnare questi fondi non si è ancora riunita. Non sappiamo se il nostro progetto, pur essendo stato valutato tra quelli ammissibili, sarà finanziato o meno. Nel caso, come speriamo, ricevessimo questi contributi regionali, andrebbero a sostituire quelli impegnati dall’Amministrazione comunale e non ad aggiungersi”.

L’edizione 2023 del Fairylands Festival, che si svolgerà dal 12 al 16 luglio, prevede quindici concerti e altre esibizioni artistiche di cui alcune danzanti. Tutti gli spettacoli, come sempre, saranno gratuiti per tutti. Nel villaggio allestito presso l’area della Pinetina, ci saranno workshop di danze irlandesi, giocoleria e spettacoli per bambini, rievocazioni storiche, laboratori e combattimenti, prove di tiro con l’arco storico e lancio dell’ascia, scherma storica europea e falconeria. Per il programma completo, visita il sito: www.fairylandsfestival.it