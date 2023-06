Grottaferrata , Torneo dei Rioni 2023: torna la sfida calcistica cittadina dal 19 giugno all’8 luglio

Un grande ritorno per lo sport cittadino. A Grottaferrata torna il Torneo dei Rioni, la manifestazione sportiva che coinvolgerà, per questa edizione, otto quartieri della città, che con le loro squadre si sfideranno sul campo sportivo comunale “Gianluca Paolucci” dal 19 giugno all’8 luglio 2023.

Capanne, Badia, Colonnetta, Pratone, Borghetto, Fontanaccio, Valle Violata, Squarciarelli. Queste le squadre in gara per un’edizione organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale di Grottaferrata.

Nel corso della giornata inaugurale, il 19 giugno, le squadre sfileranno da Corso del Popolo fino al campo sportivo, dove il Sindaco e l’Amministrazione comunale daranno ufficialmente il via alla manifestazione.

Primo appuntamento, da non perdere per conoscere tutti i dettagli dell’evento, sarà l’incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa, che si terrà lunedì 12 giugno alle 18:00 presso Palazzo Grutter alla presenza del Sindaco Mirko Di Bernardo, del delegato allo Sport Andrea Bisegni e dei capi squadra dei team in gara.

“Siamo lieti di annunciare il ritorno a Grottaferrata di questa importante manifestazione sportiva e non solo – dichiara il cittadino delegato allo Sport Andrea Bisegni –. Si tratta infatti di un evento pensato per unire i grottaferratesi sotto il segno dello sport e del divertimento, mettendo in pratica i valori della sportività, del rispetto reciproco e del senso di comunità che siamo certi animeranno ogni partita. Un ringraziamento al comitato informale di cittadini che ha fornito grande aiuto nella fase organizzativa dell’evento”.

“Mantenere vivo e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità grottaferratese, portando avanti le tradizioni e creando nuove opportunità di partecipazione alla vita cittadina in tutti i suoi aspetti. Sono questi gli obiettivi che hanno animato l’organizzazione di questo evento, con l’auspicio che torni ad essere un must dell’estate grottaferratese – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Ci aspettano giornate fatte di condivisione, socialità e sano spirito di competizione, che riporteranno la cittadinanza a vivere spazi come il campo sportivo comunale, un nostro fiore all’occhiello. Ringrazio il delegato allo Sport Andrea Bisegni per il grande impegno profuso nella pianificazione del torneo e tutte le squadre partecipanti”.