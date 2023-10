Grottaferrata – Pulizia manuale delle strade: la collaborazione dei cittadini fondamentale per un servizio efficace

La pulizia delle strade dal fogliame e dagli aghi di pino è un servizio di importanza fondamentale, in particolar modo nel periodo autunnale e invernale, sia in termini di decoro urbano che di sicurezza. Con piogge e venti forti più frequenti, infatti, è necessario mantenere griglie e caditoie sempre pulite, al pari delle carreggiate, attraverso una pulizia più frequente e calendarizzata. Manti di foglie bagnate sono pericolosi per la circolazione, mentre griglie e caditoie ostruite provocano allagamenti e impediscono il deflusso delle acque.

Tuttavia, l’utilizzo dei soffiatori ha spesso provocato disagi ai residenti di quelle vie della città caratterizzate da alta densità abitativa, strade strette ed elevata presenza di alberi, per via delle polveri innalzate da questa procedura e per il forte rumore generato dagli apparecchi nelle prime ore del mattino. Per questo motivo, venendo incontro alle esigenze dei cittadini, l’Amministrazione Di Bernardo ha previsto, in collaborazione con la ditta Sarim, la pulizia manuale di quelle strade dove si è ravvisata tale necessità. Fermo restando che il servizio di pulizia ordinario resta garantito su tutto il territorio comunale.

Il servizio di pulizia manuale non è efficace se sono presenti veicoli in sosta.

L’Amministrazione ha pertanto installato nelle vie interessate, un mese prima dell’entrata in vigore del nuovo servizio, appositi cartelli ben visibili – come quello in foto –, nei quali viene indicato giorno e orario di spazzamento.

“Per una Grottaferrata più pulita e sicura auspichiamo nella massima collaborazione da parte della cittadinanza – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Evitando di lasciare l’auto in sosta per sole 3 ore a settimana nelle vie indicate, dal 15 ottobre al 30 aprile, possiamo insieme rendere la nostra città più vivibile, migliorando decoro e viabilità”.

“Siamo certi che i cittadini risponderanno positivamente – aggiunge il Vice Sindaco con delega ai Rifiuti Giovanni Guerisoli –, perché come noi desiderano una Grottaferrata fatta di servizi efficienti, efficaci e puntuali. Il nostro Comune, fortunatamente, non ha bisogno di ricorrere alle sanzioni per incrementare le sue entrate economiche, per questo ci auguriamo che tutti rispettino le prescrizioni indicate sugli appositi cartelli. Basta davvero poco per fare la differenza”.

Sul sito istituzionale è possibile visionare giorni e orari di pulizia di tutte le vie interessate: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/primopiano/134