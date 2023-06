Grottaferrata: PNRR, ottenuti 500.000 euro per la riqualificazione dell’area ex Cavallino e per la creazione di un infopoint comunale

Una grande notizia per Grottaferrata. L’area dell’ex Cavallino, su piazza Alcide De Gasperi, verrà riqualificata grazie all’ottenimento di un finanziamento PNRR di 500.000 euro, che permetterà all’Amministrazione comunale di dotare la città di un moderno e funzionale infopoint. Compresa nel progetto anche la riqualificazione dei locali sottostanti, su via dell’Artigianato, da anni preda dell’abbandono e del degrado.

Il progetto si inserisce negli interventi previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in vista del Giubileo 2025, evento che costituisce un’occasione unica per Grottaferrata dal punto di vista del turismo religioso, essendo l’Abbazia di San Nilo una meta imperdibile per pellegrini e visitatori dato il suo inestimabile valore storico e culturale.

“Con il Giubileo, milioni di turisti da tutto il mondo arriveranno a Roma e molti di essi saranno attirati dalle bellezze dell’area metropolitana, come l’Abbazia greca di San Nilo – dichiara il Consigliere delegato ai Rapporti per il Giubileo Fabrizio Mari –. Dobbiamo quindi essere pronti ad accoglierli e a massimizzare l’impatto economico e sociale di questo evento sulla nostra città, cosa che faremo anche grazie a queste importanti risorse”.

“L’ottenimento di questi fondi è una grande vittoria per l’Amministrazione, con la quale mettiamo a segno un altro importante obiettivo di lungo termine – dichiara l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti –. Ho personalmente lavorato molto a questo progetto e posso veramente dirmi orgoglioso del risultato ottenuto. La città avrà a disposizione un nuovo spazio urbano rigenerato e al servizio della comunità, un immobile che accrescerà il valore del patrimonio comunale e che si aprirà a numerose iniziative a partire dal Giubileo 2025 e per gli anni successivi, garantendo altresì l’afflusso dei pellegrini direttamente per il centro cittadino. Ringrazio il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri – Commissario per il Giubileo 2025 – ed il suo consulente On.le Marco Vincenzi per l’opera svolta e l’attenzione nei confronti del nostro territorio che ci ha permesso il raggiungimento di questo cruciale risultato”.

“Uno splendido regalo per Grottaferrata, con il quale daremo finalmente lustro all’ingresso della nostra città dotandola di un punto informativo attrezzato che rivestirà un ruolo preminente nella promozione dei nostri tesori storici e culturali, nella valorizzazione delle attività commerciali, ristorative e ricettive, nella promozione degli eventi e delle attività cittadine, nell’accoglienza ai turisti e ai visitatori – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Un luogo oggi abbandonato, che tornerà a servizio della comunità eliminando quella “macchia” di degrado che non dovrà più essere la porta d’accesso alle bellezza di Grottaferrata. Ringrazio l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti, il Consigliere con delega ai Rapporti per il Giubileo Fabrizio Mari e tutti gli uffici impegnati nell’ottenimento di questo finanziamento determinante per il rilancio del territorio”.