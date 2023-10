Grottaferrata ottiene il Cresco Award Città Sostenibili alla 40° assemblea nazionale Anci di Genova

Uno splendido riconoscimento per Grottaferrata e per il progetto di sostenibilità presentato dall’Amministrazione Di Bernardo in occasione del Cresco Award Città Sostenibili 2023. Un premio – nato su iniziativa della Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI – volto a valorizzare le progettualità sostenibili messe in campo dagli enti locali, per il quale la nostra città è stata selezionata tra centinaia di pubbliche amministrazioni.

L’idea progetto presentata dall’Amministrazione e ideata in collaborazione con il cittadino delegato allo Sviluppo Sostenibile Giancarlo Della Monica riguarda il recupero dell’antica sorgente del Fontanaccio, dirottata nella rete fognaria oltre trenta anni fa, la realizzazione di un bio lago di 600mq nell’area di Capodarco, in parte destinato alla balneazione in parte alla fitodepurazione dell’acqua, e la rimozione dell’asfalto e la successiva ripavimentazione con superfici drenanti di Piazzale San Nilo inferiore (area del mercato), al fine di recuperare efficacemente le acque piovane.

Il premio è stato ritirato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dalla Consigliera delegata alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Paola Franzoso. Presente anche il Segretario Generale Amedeo Scarsella, in qualità di Segretario Nazionale dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali.

“Una grande emozione vedere assegnato alla nostra città questo importante riconoscimento – racconta la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Paola Franzoso –. La sostenibilità è un tema strettamente legato ai nostri giovani e alle nuove generazioni. Ci impegneremo per far andare in porto il progetto e per idearne di nuovi, al passo con le sfide contemporanee su sostenibilità e occupazione”.

“Questo riconoscimento attesta la validità del progetto presentato, e ci lascia ben sperare per il prossimo passaggio, ovvero il reperimento dei fondi necessari a tramutarlo in realtà – commenta il cittadino delegato allo Sviluppo Sostenibile Giancarlo Della Monica –. Sarebbe così in grado di valorizzare le risorse del suolo in un’ottica di circolarità, risparmio e ottimizzazione delle acque”.

“Ringrazio il cittadino delegato allo Sviluppo Sostenibile Giancarlo Della Monica per questo importante progetto, sperando che si presenti presto un’occasione per partecipare ad eventuali bandi di finanziamento – aggiunge il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Un ringraziamento, infine, alla Consigliera Franzoso per aver rappresentato l’Amministrazione all’Assemblea nazionale Anci di Genova, rilevante palcoscenico per confrontarsi con le altre realtà degli enti locali italiani”.