Grottaferrata – Nuova bretella e rotatorie via Anagnina-via di Rocca di Papa: il Consiglio approva atto chiave per viabilità Pratone

Il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Roma per la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra la SP Tuscolana (via Anagnina) e via di Rocca di Papa. Un progetto di importanza cruciale per la risoluzione dell’annoso problema di viabilità del quartiere Pratone, caratterizzato da un traffico gravemente congestionato soprattutto nelle ore di punta.

Grazie alla convenzione, la Città Metropolitana di Roma realizzerà a sue spese:

– Una nuova rotatoria al Km 24+000 circa della SP Tuscolana (Via Anagnina);

– Una nuova bretella di collegamento tra la rotatoria al Km 24+000 della SP Tuscolana e via di Rocca di Papa;

– L’adeguamento di un tratto di via di Rocca di Papa fino all’intersezione con via del Seminario;

– Una nuova rotatoria all’intersezione tra via di Rocca di Papa e via del Seminario.

In virtù del nuovo assetto, l’attuale svincolo semaforico di via di Rocca di Papa su via Anagnina diverrà a senso unico in uscita dalla strada provinciale, e quindi in entrata verso il centro del quartiere.

Il progetto non comporterà soltanto un considerevole miglioramento nella viabilità in uscita dal quartiere, ma sarà in grado anche di deviare parte del traffico proveniente dal Comune di Rocca di Papa verso Squarciarelli, contribuendo a decongestionare in modo indiretto un altro snodo critico per il traffico della nostra città. La nuova bretella, infatti, seguirà via di Rocca di Papa fino al confine con l’omonima città, fornendo una nuova opzione per chi è diretto verso Frascati, Grottaferrata e Rocca Priora.

“Progetto che parte da lontano e con orgoglio viene portato avanti – commenta il Consigliere Federico Pompili, presidente della commissione Lavori Pubblici –. Oggi un altro passo concreto nella direzione di un miglioramento dei servizi a disposizione dei residenti. Appena avremo il progetto con il recepimento dei pareri degli enti sovraordinati lo condivideremo con la cittadinanza”.

“Siamo ottimisti sui tempi di realizzazione del progetto, che verranno annunciati a seguito della conferenza dei servizi di Città Metropolitana – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti –. Proseguiremo la nostra stretta collaborazione con l’Ente metropolitano monitorando tutte le fasi successive. Il lavoro condotto fino ad oggi è per noi motivo di grande orgoglio, e ci tengo a ringraziare gli uffici per il costante supporto”.

“Trovare soluzione alla viabilità di Pratone è sempre stato in cima alle priorità del nostro programma di mandato – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Questo progetto migliorerà Grottaferrata non solo dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi, ma anche da quello della qualità della vita e del benessere dei residenti di Pratone, con i quali abbiamo sempre dialogato, dimostrando in più occasioni il nostro impegno per rispondere con i fatti, nonostante tante difficoltà tecnico-amministrative, a una problematica la cui soluzione non è più procrastinabile. Ringrazio l’Assessore Rossetti, il Consigliere Pompili e gli uffici per il grande lavoro svolto nell’ottenimento di questo risultato. Ringrazio il Vice Sindaco Giovanni Guerisoli per il lavoro svolto, nelle sue precedenti competenze, a favore dell’approvazione di questa convenzione”.