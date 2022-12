Grottaferrata: il Comune risparmierà 67.000 euro l’anno grazie all’efficientamento energetico

Il recente aumento del costo dell’energia ha comportato per il Comune di Grottaferrata, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche, un notevole aggravio delle spese sostenute dall’Ente.

Già da questa estate l’Amministrazione comunale si è attivata per ridurre tali costi stanziando 150.000 euro sul bilancio comunale per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione più datati presenti sul territorio, in particolare su via 24 Maggio, viale San Nilo e viale Kennedy, garantendo un risparmio per le casse comunali, calcolato in base all’attuale costo dell’energia, pari a circa 67.000 euro all’anno.

Un ulteriore risparmio per il bilancio comunale sarà garantito grazie a un finanziamento ottenuto tramite un bando della Città Metropolitana di Roma Capitale. Oltre 23.000 euro, che copriranno al 30% un nuovo investimento sull’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nella seconda parte di via 24 Maggio, via Anagnina e via del Tuscolo.

“Proseguiamo con l’ammodernamento dell’illuminazione cittadina – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Guerisoli –. I nuovi impianti saranno a risparmio energetico, così da consentire un maggiore contenimento in prospettiva dei consumi energetici. Un ringraziamento agli uffici per il puntuale lavoro svolto”.

“Garantito uno sgravio di spesa a beneficio dei cittadini e un utilizzo di tecnologie più moderne, che seguano il principi della sostenibilità – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Il primo intervento deliberato in estate è stato già avviato, mentre il secondo, che ha ottenuto il finanziamento della Città Metropolitana lo scorso 1 dicembre, partirà nelle prossime settimane”.

