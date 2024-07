Grottaferrata – Botteghe via dell’Artigianato, inizia la riqualificazione dopo anni di abbandono

Prosegue l’opera di recupero del patrimonio comunale di Grottaferrata abbandonato avviata dall’Amministrazione Di Bernardo. Mentre sono in corso i lavori PNRR dell’Ex Mercato Coperto e dell’Ex Bazzica, prende oggi il via l’intervento di riqualificazione delle botteghe di via dell’Artigianato, stavolta attraverso lo stanziamento di risorse comunali.

I locali, da tempo abbandonati, rinasceranno grazie a un intervento di consolidamento strutturale dell’edificio e di riqualificazione delle facciate. Lavori fondamentali per garantire l’avvio di un ulteriore progetto nella piazza al di sopra della struttura, piazza Alcide De Gasperi, che verrà riqualificata a partire da settembre grazie ai fondi ricevuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in vista del Giubileo 2025. L’area, come raccontato anche nel corso della Conferenza programmatica dello scorso 13 luglio, verrà rinnovata completamente, con un belvedere ripristinato, la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di un infopoint turistico.

Presenti questo pomeriggio il Sindaco Mirko Di Bernardo, l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti, l’Assessore alle Attività Produttive Luigi Spalletta, il Consigliere delegato al Giubileo Fabrizio Mari, i Consiglieri Alvise Roscini, Gianfilippo Coromaldi e Fabrizio De Antoni, e le Consigliere Giulia Vinciguerra e Marisa Memesi.

“Il recupero degli edifici abbandonati sul nostro territorio è sempre stato un obiettivo fondante del nostro programma di mandato – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Grottaferrata sta cambiando volto attraverso la rigenerazione dei beni disponibili ma inutilizzati, che stiamo gradualmente trasformando in spazi pubblici funzionali e fruibili, capaci di generare valore aggiunto per il cittadino, di restituire decoro e di abbellire ulteriormente e in modo durevole la nostra splendida città. Ringrazio l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti, il Consigliere delegato al Giubileo Fabrizio Mari e gli uffici comunali per il grande impegno profuso nel progetto. Ringrazio inoltre tutti i cittadini presenti all’inaugurazione dei lavori”.

“Le botteghe di via dell’Artigianato sono un pezzo di storia di Grottaferrata, una parte importante del nostro patrimonio comunale che, grazie a questo progetto di riqualificazione, restituiremo alla città cancellando un altro emblema di degrado – dichiara l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti –. Un intervento prettamente strutturale, propedeutico al progetto di riqualificazione di piazza Alcide De Gasperi, ma che sarà in grado di aprire a numerose possibilità di utilizzo dei locali da parte di attività produttive e associazioni.”

“Il 2025 sarà un anno importante, nel quale prevediamo una straordinaria affluenza turistica dovuta al Giubileo – dichiara il Consigliere delegato al Giubileo 2025 Fabrizio Mari –. Un’opportunità per la quale questa Amministrazione vuole farsi trovare pronta, in modo che il beneficio di tale evento possa avere le migliori ricadute positive sulle nostre attività locali e sul prestigio di Grottaferrata come meta complementare al turismo della Capitale. I lavori avviati oggi sono il primo passo verso un’ampia riqualificazione dell’area, fondamentale al raggiungimento di tale obiettivo”.