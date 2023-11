Grande successo per l’apertura del Castello di Rocca d’Evandro. Ecco gli appuntamenti dal 24 al 26 novembre

Grande successo per l’apertura del Castello di Rocca d’Evandro: inaugurato il maniero e la rassegna “Christmas at the Castle”

Grande successo di pubblico per l’apertura del Castello di Rocca d’Evandro e dell’inaugurazione della rassegna “Christmas at the Castle”. La banda musicale cittadina “G.Giuliano” sulle note dell’Inno Nazionale ha accolto l’imponente presenza della istituzioni territoriali e nazionali e il sindaco di Rocca d’Evandro,Emilia Delli Colli per il taglio del nastro.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale On. GennaroOliviero, il Consigliere Regionale on. Giovanni Zannini, il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, il Presidente e i sindaci della Comunità Montana Franco Lepore. L’On. Stefano Graziano deputato alla Camera, l’On. Gianpiero Zinzi deputato alla Camera, ed una ricca rappresentanza dei comuni dell’alto casertano e del basso meridionale. Aperto in poco più di due mesi grazie al lavoro instancabile dell’amministrazione Delli Colli.

Il maniero ha accolto il primo weekend di eventi con il Maestro Marco Falagiani e Valentina Galasso sulle note del film Mediterraneo. La compagnia Il Demiurgo è andata in scena con lo spettacolo “Chaplin” conMario Autore sul palco con Franco Nappi e Chiara Vitiello. La giornata inaugurale si è poi conclusa con l’intervento del cantautore Aleandro intervenuto nello spettacolo “Note D’Autore” di e con Marco Falagiani e Valentina Galasso. Presenti Armando ed Ettore Marinelli delle Pontificie Fonderie omonime, ed il fotografo visionario ed eclettico Damiano Errico che hanno inaugurato le rispettive mostre personali e in dialogo fra loro.

La direzione artistica affidata ad Armando Fusco dà appuntamento al prossimo weekend, a partire da venerdì 24 novembre con Jen V Blossom, per poi proseguire il 25 e 26 novembre con due eventi speciali. Sabato, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dal titolo “Al Tramonto delle mie Notti Bianche”.

Domenica 26 si celebrerà la donna con uno dei concorsi più ambiti a livello internazionale: Miss Mondo, partiranno proprio da Rocca D’Evandro le selezioni campane per il prestigioso concorso di bellezza. Madrina dell’evento, la soubrette, modella ed attrice Pamela Prati. Il sindaco entusiasta per il clamoroso affetto dei suoi cittadini in quanto hanno accolto l’invito. Delli Colli con la critica d’arte Melania Marrocco che dopo un’attenta e puntuale ricostruzione storica delle tappe salienti del maniero e di un docufilm prodotto da Discovery, hanno guidato la folta rappresentanza di istituzioni civili e militari nelle sale del Castello.