Grande Fratello, un “complotto” mai visto: gli spettatori ancora sconcertati

Al Grande Fratello sta succedendo veramente di tutto: c’è addirittura un “complotto” ordito dai concorrenti, ormai il pubblico non si stupisce più di nulla.

In queste ultime settimane, sembra che la casa del Grande Fratello si sia trasformata in una grande polveriera: la tensione è veramente altissima e non mancano situazioni spiacevoli che stanno decisamente scrivendo una brutta pagina per il reality show.

Prima il duro confronto fra Helena Prestes e Ilaria Galassi, con la modella brasiliana che ha espressamente chiesto la squalifica dell’ex di Non è la Rai, poi ancora una volta la lite con al centro Helena, con tanto di bollitore in mano, ma questa volta la seconda parte in causa è stata Jessica Morlacchi.

Stanchezza o meno dei concorrenti, la situazione pare essere degenerata e per forza di cose la produzione e Alfonso Signorini devono correre ai ripari. Il web si è già ampiamente espresso circa il recente comportamento dei concorrenti del reality show, e non è passato inosservato nemmeno il recente “complotto” ordito da alcuni di loro. E’ veramente il caos più totale, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Grande Fratello, cosa hanno deciso di fare alcuni concorrenti: mai visto prima

Già dopo la lite con Ilaria Galassi, in tanti (su tutti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta) si sono scagliati contro Helena, ma il passo successivo è stato clamoroso. Proprio Lorenzo, supportato da Tommaso Franchi, ha deciso di metterci la faccia e di chiedere direttamente la squalifica di Helena. Il concorrente si è mostrato piuttosto deciso, e vuole che anche le altre persone che la pensano come lui gli vadano dietro.

Gli animi sono veramente caldissimi e nei prossimi giorni un terremoto dovrebbe abbattersi sul programma; tutti gli spettatori, attraverso i commenti del web, hanno mostrato davvero sgomento di fronte a questa intenzione, anche perché in molti si sono schierati dalla parte di Helena.

Molti fan infatti credono che debbano essere Ilaria e Jessica a fare le valigie e lasciare il programma, dato che secondo il pubblico è Helena ad essere costantemente provocata all’interno della casa. La situazione sta senza dubbio degenerando, tanto che c’è chi parla di una delle edizioni peggiori di sempre per il reality show; commenti che non possono piacere né a Signorini né tantomeno a Mediaset. Un cambio di rotta, per forza di cose, urge immediatamente.