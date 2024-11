Grande Fratello, nuovo colpo di scena: un concorrente se ne va e un altro arriva, ecco chi

Al Grande Fratello c’è stato un altro colpo di scena. A quanto pare, un concorrente se ne andrà e un altro arriverà. I dettagli.

Al Grande Fratello stanno facendo davvero di tutto per alzare gli ascolti. Dopo il “talent show” organizzato tra i concorrenti e le loro varie esibizioni in vesti di ballerini e cantanti e il triangolo amoroso Javier-Shaila-Lorenzo (che pare stia perdendo attrattiva giorno dopo giorno) ecco arrivare un altro colpo di scena.

Stando ad alcune anticipazioni per la prossima settimana, pare che uno dei concorrenti più amati di questa edizione dirà addio al programma (per una ragione molto pratica), ma verrà subito sostituito da un nuovo inquilino molto famoso. Ma di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli svelati dalla come sempre informatissima “gossippara” Deianira Marzano.

Chi lascia e chi entra: le novità al GF

Stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarà Enzo Paolo Turchi ad autoeliminarsi nella puntata di lunedì. E ci sarebbe una motivazione molto pratica dietro questa decisione: il celebre ballerino dovrà infatti dedicarsi a un suo spettacolo prossimo alla partenza. Una decisione che di certo farà felici la moglie Carmen Russo (che è passata a trovarlo durante la sua permanenza nella Casa) e anche la figlioletta Maria che lo attende a braccia aperte.

Ma chi entrerà al suo posto? Deianira ha risposto anche a questa domanda. Secondo lei, a entrare nella Casa più spiata d’Italia sarà proprio un ex volto del GF molto famoso, scelto apposta per alzare gli ascolti in caduta libera. La Marzano non ha fatto il nome del possibile ex concorrente pronto a rientrare nello show, quindi la fantasia dei fan si è scatenata. Potrebbe forse trattarsi del buon vecchio Mirko Brunetti, ex di Perla Vatiero? O della discussa Anita Olivieri?

Per ora è impossibile fare previsioni, di certo la redazione del programma vorrà lasciare un velo di mistero sull’identità del nuovo arrivato. Ma c’è chi spera che l’arrivo di un nuovo concorrente possa ravvivare un po’ la situazione e aggiungere un po’ di pepe, cosa che pare (basandosi sui dati di ascolto) non si sia riusciti a fare con il “gemellaggio” con il Gran Hermano spagnolo.

Intanto nella Casa ne stanno succedendo di tutti i colori. Shaila e Lorenzo sono sempre più criticati dal pubblico online, mentre Javier sta cominciando a nutrire una certa simpatia per Mariavittoria (ma per ora sembra solo un’amicizia). Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settiamane.