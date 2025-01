Grande Fratello, Maxime Mbanda: il passato tra Nazionale e politica

Maxime Mbanda è da qualche settimana uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello: una vita emozionante tra sport e politica, le curiosità su di lui.

A dicembre sono entrati tantissimi nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello e, tra questi, c’è anche Maxime Mbanda. Come sappiamo, Maxime è uno sportivo, essendo un giocatore di rugby di ruolo terzalinea; almeno per il momento, per partecipare al reality show, la sua carriera sportiva è stata messa in stand-by.

E’ attualmente un giocatore del Colorno, club in cui si è trasferito nel 2022; è stato anche permit player delle Zebre, importante franchigia italiana che milita nello United Rugby Championship, importante torneo che vede la partecipazione di squadre scozzesi, gallesi, irlandesi, italiane e anche sudafricane.

Una carriera davvero brillante quella di Mbanda, spesso convocato anche con la Nazionale Italiana, con cui nel 2017 ha preso parte al suo primo Sei Nazioni. Eppure, però, le curiosità su di lui non si limitano al rettangolo verde e alla palla ovale: oltre alla Nazionale, nella sua vita c’è anche la politica.

Le curiosità su Maxime Mbanda: sport, politica e ora anche tv

Nato a Roma da madre italiana e padre congolese, Maxime è praticamente cresciuto a Milano ma, per la sua carriera da giocatore di rugby, ha girato in lungo e in largo la Penisola. Una città per lui molto importante è sicuramente Parma, viste le partite con le Zebre e visti gli eventi extra-campo.

Durante la pandemia, come sottolineato anche da Alfonso Signorini al Grande Fratello, Maxime ha prestato servizio volontario in ambulanza per la Croce Gialla di Parma; finita l’emergenza, è stato insignito insieme ad altri volontari con l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica, direttamente dal presidente Sergio Mattarella. Un grande cuore quello di Maxime e un bellissimo legame con la città di Parma: proprio questo lo ha portato anche in politica.

A fine torneo 2021-22, ha annunciato il trasferimento a Colorno e, soprattutto, accettato la candidatura a consigliere comunale a Parma nelle liste del Partito Democratico. Alla fine Maxime non è stato eletto, ma è stata comunque un’esperienza davvero molto significativa per lui. Ora, nel suo presente, c’è il mondo dello spettacolo, ma chissà quali progetti abbraccerà Mbanda dopo l’esperienza fatta al reality show di Canale 5.