Grande Fratello, Ilaria Galassi dà un’importante lezione a Shaila e Lorenzo su Helena

Al Grande Fratello Ilaria Galassi ha dato una lezione importante a Shaila e Lorenzo su Helena Prestes. Ecco cosa ha detto.

Sono giornate molte tese quelle che stanno vivendo gli inquilini del GF. Il ritorno di Shaila e Lorenzo in Casa dopo la breve permanenza in Spagna ha generato un vero tornado, e i due si sono trovati osteggiati da quasi tutti i concorrenti. A non essere stato apprezzato, in particolare, è stato il comportamento poco rispettoso avuto in special modo da Shaila nei confronti degli altri coinquilini, sui quali pare abbia detto parole molto forti e poco rispettose.

Per non parlare di come è finita la sua liaison con Javier, che secondo molto avrebbe preso in giro fingendosi realmente interessata per poi finire tra le braccia di Lorenzo dopo il trasferimento in Spagna. Per Shaila si tratta sicuramente di un periodo difficile, ma anche Lorenzo sta vivendo alcuni grattacapi. Soprattutto per quanto riguarda la sua amicizia con Helena Prestes,. E Ilaria Galassi ha voluto prendere la parola sulla questione.

Grande Fratello, Ilaria Galassi prende la parola su Lorenzo e Helena

Dopo il ritorno di Lorenzo dalla Spagna con Shaila e l’annuncio del loro fidanzamento, pare che la Prestes si sia chiusa in se stessa. Per la gieffina i due hanno chiaramente giocato sporco, fingendo di essere solo amici per poi tornare in Italia fidanzati. “Io vedo poca coerenza e molto gioco. Anche da parte di lei, che mi ripeteva che Lorenzo non le piaceva. Mi ha rassicurata più volte e adesso all’improvviso è innamorata di lui. Qui c’è molto lavoro oltre che questo amore di cui tanto parlano“, aveva detto dopo il loro ritorno.

Prima della “gita” in Spagna, infatti, Helena e Lorenzo avevano flirtato a lungo e secondo Shaila ci sarebbe anche stato un incontro “sotto le lenzuola”. L’improvviso voltafaccia di Lorenzo, quindi deve averla destabilizzata parecchio, tanto che la Prestes pare aver perso la sua consueta luce.

A intervenire sulla questione ci ha pensato Ilaria Galassi, che si pronunciata a favore della Prestes dicendo che “la sua anima è buona e gentile, solo che è istintiva”. La Galassi ha poi ammesso di aver spinto Helena a parlare apertamente con Lorenzo e di chiarirsi con lui, pur precisando di voler restare fuori da queste dinamiche.

Ha poi dato un importante insegnamento a Lorenzo e Shaila, dicendo: “Prima di giudicare una persona tu le cose le devi vivere”, facendo riferimento al comportamento tenuto sia da Helena che da Javier. Insomma, li ha incoraggiati a deporre le armi e a mostrare più empatia nei confronti dei due. I suggerimenti di Ilaria saranno utili a distendere l’atmosfera in Casa’