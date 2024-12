Grande Fratello, il segreto di Zeudi Di Palma: cosa nasconde la Miss Italia della Casa

Grande Fratello, svelato il segreto di Zeudi, la nuova concorrente del Grande Fratello: l’indiscrezione clamorosa di Deianira Marzano.

Zeudi Di Palma, vincitrice del concorso di Miss Italia nel 2021, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2024. E’ entrata nella casa più spiata d’Italia durante la puntata trasmessa il 2 dicembre durante la quale Alfonso Signorini ha svelato anche il suo legame con un altro concorrente.

Tra settembre e ottobre, Zeudi e Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna con cui ha anche partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, hanno avuto un flirt. Dopo essersi conosciuti casualmente in un ristorante, sono usciti insieme ad altri amici e tra i due c’è stato anche un bacio. Un flirt che, però, è finito poco dopo anche se Alfonso, a domanda diretta di Signorini, non ha svelato il motivo per cui hanno scelto di non continuare a conoscersi.

Il presunto segreto di Zeudi Di Palma

L’avventura di Zeudi Di Palma al Grande Fratello è appena cominciata ma già nella prossima puntata, la Miss Italia potrebbe essere chiamata da Alfonso Signorini a commentare un’indiscrezione lanciata su di lei da Deianira Marzano che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia con il seguente messaggio:

“Nell’ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne, e che in passato ha avuto una relazione con una di loro – scrive Deianira -. Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare, e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo segreto emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato, ovviamente. Questo potrebbe essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato”.