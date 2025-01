Grande Fratello, il commento dell’amica di Helena Prestes: “Follia pura”

Grande Fratello, Helena Prestes continua a rimanere sotto i riflettori: arriva il commento della sua amica.

Gli ultimi giorni sono stati veramente intensi per Helena Prestes, dallo scontro con Ilaria Galassi subito dopo l’ultima diretta dell’anno fino al più recente con Jessica Morlacchi. Proprio come le sue due coinquiline, la Prestes è stata al centro dell’ultima puntata, col Grande Fratello che ha condannato i suoi atteggiamenti analizzando per filo e per segno quanto successo.

A differenza di quanto la stessa modella brasiliana temeva, però, non è arrivata nessuna squalifica, ma direttamente l’entrata in nomination; sconcertata dal provvedimento, Jessica Morlacchi ha deciso di uscire dal gioco con non poche polemiche.

Insomma, il percorso di Helena all’interno della casa si fa sempre più complicato, ma continua comunque a ricevere il sostegno del pubblico e anche di amiche fuori dalla casa: recentemente, è arrivato il commento di un’ex-gieffina, che la Prestes la conosce poi veramente benissimo.

Grande Fratello, l’amica di Helena Prestes commenta le vicende della modella brasiliana

Dopo aver partecipato in coppia proprio con Helena Prestes a Pechino Express, Nikita Pelizon è entrata nella casa del Grande Fratello, vincendo tra l’altro la settima edizione del GF Vip. Ad oggi, distante dal reality show, ha commentato il percorso della sua amica al programma, spiegando come sia molto sincera e onesta e che questo, spesso, è controproducente.

“Quando tu sei in un gioco come il Grande fratello questa onestà in fondo viene utilizzata per metterti in cattiva luce con gli altri” ha spiegato la Pelizon in una recente intervista Chi, commentando poi il particolare rapporto che c’è tra la modella brasiliana e Zeudi Di Palma.

“Che si parli di relazione per me è follia pura: se due persone si baciano sulla bocca, non è che ci sia una relazione fra loro. Hele è in un contesto dove ti manca l’affetto e dato che noi esseri umani siamo fatti di carne e affetto e amore, se due persone si danno quell’amore senza l’eros, qual è il problema?” ha spiegato a riguardo.

Insomma, secondo lei non ci sarebbe nessuna relazione e tra l’altro non vede in Zeudi un affetto sincero nei confronti della sua amica. “Non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero” ha spiegato Nikita, che invece vedrebbe molto bene Helena con Javier, anche se il legame tra i due si è raffreddato.