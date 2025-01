Grande Fratello, il 2024 si chiude con una macchia: la situazione indigna il web

Il 2024 del Grande Fratello si chiude tra le polemiche, con tanto di avvenimento che ha scosso il pubblico: ecco cosa è successo.

Il 2024 del Grande Fratello si chiude con un’atmosfera decisamente agitata all’interno della casa, che evoca brutti ricordi per il programma; il reality show è costantemente sotto i riflettori e sul web i commenti in merito a ciò che succede nella casa, sono all’ordine del giorno.

La produzione, per rinnovare le dinamiche, nel mese di dicembre ha fatto entrare tantissimi nuovi concorrenti; l’obiettivo è stato di fatto raggiunto ed i nuovi hanno dato subito il loro contributo, su tutti ovviamente Zeudi Di Palma, al centro della scena per il suo rapporto con Helena Prestes.

La modella brasiliana è stata però parte in causa di un particolare avvenimento che, di certo, ha scritto una brutta pagina per il programma, tanto da ricordare agli spettatori il clima di due edizioni fa, l’ultima prima del cambio di rotta imposto da Mediaset e la scelta di realizzare un mix tra vip e “nip”.

Grande Fratello, il duro scontro dopo l’ultima puntata dell’anno

Dopo l’ultima diretta dell’anno, gli attriti tra Helena Prestes e Ilaria Galassi pare siano degenerati; alla Galassi non sarebbero piaciute alcune frasi della Prestes sui suoi figli, come sottolineato con toni duri e accesi anche a Zeudi. Successivamente, sembra sia arrivato il faccia a faccia con la modella brasiliana, da cui la regia ha comunque distolto l’attenzione.

Mentre venivano riprese Stefania Orlando e Chiara Cainelli impegnate in una conversazione, si sono sentite delle urla, riconoscibili nelle voci di Ilaria e Helena. Al che, Chiara ha affermato: “No, le sta mettendo le mani addosso”. C’è molta confusione riguardo agli eventi, dato che la regia non li ha inquadrati, ma tutti gli inquilini sono rimasti molto scossi e la produzione ha subito chiamato Ilaria in confessionale.

Helena aggredita da Ilaria per aver detto “non mi è piaciuto che hai parlato di cose private con tuo figlio” e il gf censura..ILARIA TU DA MO CHE DOVEVI ESSERE SQUALIFICATA VERGOGNA #grandefratello #heleners pic.twitter.com/UnR5aDEQ0K — Titty💫 (@Lara1492) December 31, 2024

Secondo Biccy.it, Javier Martinez avrebbe confidato a Shaila Gatta che mentre si avvicinava da Helena le sarebbe quasi venuta addosso Ilaria, portata via. Una situazione piuttosto brutta da far vedere a tutto il pubblico, anche se (almeno per il momento) non c’è molta chiarezza su quanto successo; sul web, però, in tantissimi hanno criticato l’approccio della Galassi, invocando a gran voce dei duri provvedimenti nei suoi confronti.