Grande Fratello, dopo il confronto con Alfonso Federica smascherata: “A lei interessa solo questo”

Alfonso D’Apice è ufficialmente un concorrente della casa del Grande Fratello, subito dopo la puntata è arrivata la bomba su Federica.

Il Grande Fratello non smette mai di sorprenderci, com’era stato anticipato Alfonso D’Apice è entrato nella casa ed è ufficialmente un nuovo concorrente del reality. Inizialmente la sua ex, Federica Petagna, credeva che fosse entrato solo per un confronto, ma poi ha scoperto la verità. Intanto è emerso un retroscena che svelerebbe un retroscena sulla ragazza davvero clamoroso.

I due ex, nella puntata di lunedì sera, si sono salutati con grande affetto, Federica ha ribadito ad Alfonso quello che già aveva detto in precedenza, spiegandogli che non vuole fare alcun passo indietro rispetto alla decisione presa.

Alfonso entra nella casa del Grande Fratello, arriva subito la segnalazione su Federica: cosa è successo

Alfonso alla fine è entrato nella casa del Grande Fratello, nella puntata di lunedì sera sono state mostrate alcune clip di quanto raccontato da Federica che agli altri inquilini aveva spiegato come non si sentisse libera in questa relazione e come si fosse spenta la passione. Aveva anche detto che però le mancava casa loro. Nel corso della diretta ha ribadito che per lei Alfonso è molto importante, ma oggi è come se fosse un fratello.

Lui appena è entrato le ha mostrato il tatuaggio che si è fatto: “Chi ha ama, ama per sempre“, gesto che ha indispettito Federica la quale gli ha detto che in questo modo è come se la accusasse di non averlo mai amato. I due si sono confrontati, lei gli ha detto che avrebbe voluto scrivergli prima di entrare, ma non l’ha fatto. Alfonso Signorini ha subito chiesto alla Petagna se fosse contenta dell’ingresso di Alfonso nella casa e lei ha detto che le fa piacere per lui, risposta che non avrebbe convinto il pubblico.

Poco dopo la puntata è venuto fuori un retroscena su Federica, a pubblicarlo è stata Deianira Marzano che ha condiviso una segnalazione ricevuta da una persona che dice che suo padre sarebbe amico del padre della Petagna. Nel messaggio scrive che non è vero che Federica non sarebbe potuta uscire e non avrebbe potuto fare nulla, è vero che Alfonso era geloso, ma lei starebbe – a detta dell’utente – ingigantendo la cosa per ottenere visibilità. E Alfonso avrebbe accettato tutto perché è molto innamorato.

Un racconto che, se fosse vero, farebbe vacillare molto quanto la ragazza ha raccontato fino ad ora. Ad ogni modo l’ingresso di Alfonso nella casa creerà sicuramente dinamiche interessanti, anche se lei ha ribadito di essere libera.