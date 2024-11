Grande Fratello caos in casa, Alfonso e Antonio sfiorano la rissa: pubblicato gelato

Durissimo scontro, durante la diretta di ieri sera, tra Antonio e Alfonso: cosa è successo tra i due al Grande Fratello.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, un reality show che tiene incollati milioni di spettatori davanti allo schermo, si è consumato un episodio che ha scatenato non poche polemiche.

Stefano ha rivelato una notizia bomba riguardante Federica, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. Secondo quanto riportato da Antonio, altro partecipante del GF, tra lui e Federica ci sarebbe stato un bacio. Questa rivelazione ha messo in imbarazzo la ragazza che avrebbe preferito affrontare l’argomento in privato piuttosto che davanti alle telecamere.

Grande Fratello, faccia a faccia tra Alfonso e Antonio

La situazione è diventata ancora più tesa quando si è arrivati al confronto diretto tra i due protagonisti della vicenda. Antonio ha confermato di aver frequentato Federica per tre settimane durante le quali ci sarebbero stati dei baci. Ha espresso il suo disappunto per come la ragazza avesse minimizzato l’accaduto attribuendolo a un momento di ubriachezza. La versione fornita da Federica non ha convinto completamente gli altri concorrenti, aggiungendo ulteriore suspense alla vicenda.

Prima che il confronto tra Federica e Antonio potesse trovare una qualche conclusione, si è verificata una situazione di tensione tra Alfonso e Antonio. Alfonso, ex fidanzato di Federica presente nella casa del GF, ha cercato di provocare Antonio dopo aver assistito alla discussione sul bacio con la sua ex fidanzata. I due hanno scambiato parole accese in dialetto napoletano, rendendo difficile per gli spettatori comprendere i dettagli dello scontro verbale.

Di fronte alle accuse mosse da Antonio e agli occhi indiscreti dei compagni d’avventura e degli spettatori a casa, Federica ha cercato di difendersi sostenendo la sua versione dei fatti. Ha negato ripetutamente le affermazioni secondo cui ci sarebbero stati più baci con Antonio descrivendo quelle insinuazioni come “uno schifo”. Inoltre, ha criticato il tentativo dell’ex fidanzata Alfonso di entrare nella discussione riguardante il loro passato sentimentale.

La reazione all’interno della casa del Grande Fratello non si è fatta attendere: mentre alcuni concorrenti hanno espresso solidarietà verso Stefano – estraneo ai fatti ma coinvolto emotivamente nella vicenda – altri hanno apprezzato il gesto cavalleresco di Alfonso nei confronti dell’ex fidanzata portandole una giacca durante uno dei momenti più tesi della serata.