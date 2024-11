Grande Fratello, batosta per Signorini: il clamoroso annuncio di Beatrice Luzzi, ora cambia tutto

Nelle ultime ore è arrivata una notizia davvero raggelante sul Grande Fratello dopo mesi di litigi e incomprensioni all’interno della Casa.

Al Grande Fratello si respira di certo un’aria pesante. Nelle ultime settimane tra i concorrenti non c’è quasi mai stata pace e serenità, soprattutto a causa dei vari litigi tra Helena e Shaila, Federica e Alfonso, Javier e Lorenzo (e potremmo continuare). Le incomprensioni non sono mancate, tra rivelazioni clamorose e insulti anche pesanti che hanno indignato il web e non solo.

In queste ultime ore è arrivata una comunicazione davvero raggelante sul programma che avrebbe lasciato senza fiato i fan. E che modifica decisamente le carte in tavola. A dare l’annuncio è stata nientemeo che l’opinionista Beatrice Luzzi, che poi ha subito cancellato il messaggio pubblicato X. Ma ormai la frittata era fatta, ecco cosa è stato rivelato.

Grande Fratello, batosta per i fan e il programma: l’annuncio a sorpresa

Beatrice Luzzi ha annunciato attraveroso il canale social di proprietà di Elon Musk che la puntata di sabato 30 novembre del GF non andrà in onda. “Il 30 novembre ha un’aura negativa”, ha esordito l’ex concorrente del reality più discusso d’Italia. “Salta anche la puntata del GF. Me lo hanno appena comunicato”. Il messaggio è rimasto visibile per pochissimo tempo, prima di venir prontamente cancellato.

Ma ormai moltissimi l’avevano letto e ricondiviso e la notizia si è sparsa ai quattro venti. Insomma, ancora una volta i fan del GF rimarrano con l’amaro in bocca e dovranno aspettare ancora per poter assistere a un’altra puntata in diretta. Solo qualche giorno fa era stato comunicato che la puntata del sabato sarebbe stata sospesa solo a partire dal 7 dicembre. E l’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda proprio il 30 novembre. E invece pare non se ne farà niente, almeno stando a quanto spoilerato dalla Luzzi.

Ma per quale motivo la puntata di questo sabato è stata sospesa? Questo ancora non si sa, anche perché la Luzzi non ha specificato i motivi dietro questa decisione improvvisa. Che i vertici abbiano perso la fiducia nel programma a causa degli ascolti non proprio altissimi? O c’è qualcosa di più “pratico” dietro questa improvvisa scelta? Sicuramente la verità emergerà nelle prossime ore, forse verrà anche comunicato un ulteriore spostamento di giorno e orario di trasmissione. Non resta che attendere conferme ufficiali.