Grand Theft Auto VI esce nel 2025 su PS5 e Xbox Series, primo trailer

(Adnkronos) – Grand Theft Auto VI sarà lanciato per PlayStation 5 e Xbox Series nel 2025, ha annunciato Rockstar Games. È stato anche rilasciato il primo trailer, che include la canzone “Love is a Long Road” di Tom Petty. "Grand Theft Auto VI continua i nostri sforzi nel spingere i limiti di ciò che è possibile nelle esperienze open world altamente immersive e incentrte sulla storia," ha detto il fondatore di Rockstar Games, Sam Houser, in un comunicato stampa. "Siamo entusiasti di poter condividere questa nuova visione con giocatori di tutto il mondo." Ecco una breve panoramica del gioco, via Rockstar Games: "Grand Theft Auto VI si svolge nello stato di Leonida, tra le strade illuminare al neon di Vice City e oltre, nella più grande e immersiva evoluzione della serie Grand Theft Auto fino ad ora". Recentemente, alcuni appassionati hanno assemblato una mappa preliminare del gioco basandosi sui frammenti di video trapelati online. Questa mappa, secondo le stime, sembra promettere un'area di gioco triplo rispetto a quella di Grand Theft Auto V, segno di un'evoluzione ambiziosa per il celebre franchise. La mappa, frutto del lavoro meticoloso della comunità di mappatori di GTA e diffusa su X/Twitter da Jason di Gta 6 2.0, è stata realizzata impiegando le coordinate apparse nei video trapelati per calcolare le distanze tra vari punti di interesse. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

